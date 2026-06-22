Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) ist besorgt, dass der Mangel an Feststoffraketentriebwerken zu einem der größten Hindernisse bei der Steigerung der militärischen Kapazitäten des Landes werden könnte. Northrop Grumman, einer der größten Hersteller in diesem Bereich, betont jedoch, dass das Problem nicht in den Produktionskapazitäten, sondern in Mängeln im staatlichen Beschaffungssystem liege. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ein aktueller Bericht des Center for Strategic and International Studies (CSIS) bezeichnete die Ausweitung der Produktion von Feststofftriebwerken als einen zentralen "Engpass". Diese Diskussionen entstanden zu einem Zeitpunkt, an dem der Bedarf der US-Streitkräfte an modernen Waffen steil ansteigt. Laut ixbt.com erklärte die Führung von Northrop Grumman ihre Bereitschaft, die industrielle Produktion zu steigern, betonte jedoch, dass hierfür langfristige Garantien der Regierung erforderlich seien.

Investitionen und Produktionskapazitäten

Laut James Culberer, Vizepräsident der Abteilung für Antriebssysteme bei Northrop Grumman, erschweren die jährliche Budgetplanung und kurzfristige Verträge den Investitionen der Zulieferer. Dennoch hat das Unternehmen in den letzten Jahren über 2 Milliarden Dollar in Waffenprogramme und Triebwerksproduktion investiert, wovon die Hälfte direkt in Feststofftechnologien floss.

Das Unternehmen betont, dass die aktuellen Kapazitäten ausreichen, um die Produktion weiter zu steigern. Während Northrop Grumman im Jahr 2024 etwa 13.000 Raketentriebwerke herstellte, plant es, diese Zahl bis 2029 auf 25.000 Stück pro Jahr zu erhöhen. Zudem besteht die Möglichkeit, das Produktionsvolumen an Feststofftreibstoff von derzeit 13,6 Millionen Kilogramm auf 22,7 Millionen Kilogramm zu steigern.

Technologische Innovationen und strategische Bedeutung

Um die Produktion zu beschleunigen, implementiert das Unternehmen das SMART Demo (Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator) Programm. Dieses Projekt zielt auf die Einführung neuer Materialien und Technologien ab, wodurch die Zeit von der Designphase bis zu den Tests neuer Lösungen von 3 Jahren auf 12-18 Monate verkürzt wurde.

Der Markt für große und mittlere Feststofftriebwerke in den USA wird faktisch von nur zwei Unternehmen kontrolliert: Northrop Grumman und Aerojet Rocketdyne, das zu L3Harris Technologies gehört. Dies bedeutet, dass jedes technische Problem oder jede Verzögerung in diesem Sektor von strategischer Bedeutung ist. So liefert Northrop Grumman beispielsweise auch die Booster für die Space Launch System (SLS) Schwerlastrakete im Rahmen des Artemis-Programms der NASA für Mondmissionen.

Es ist anzumerken, dass die Aktivitäten des Unternehmens nicht nur durch die Nachfrage, sondern auch durch technische Sicherheitsfragen beeinflusst werden. Anfang dieses Jahres setzte die US Space Force die Flüge der Vulcan-Rakete vorübergehend aus. Grund dafür war eine Fehlfunktion eines von Northrop Grumman produzierten Boosters. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit der United Launch Alliance zusammen, um diese Probleme zu beheben und die Flüge wieder aufzunehmen.