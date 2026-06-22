Physiker messen die stärkste Kraft des Universums mit Rekordpräzision

In der Welt der Physik gab es einen globalen Durchbruch: Wissenschaftler konnten erstmals direkt die αs (Alpha-s)-Konstante messen, welche die starke Kernwechselwirkung zwischen Quarks und Gluonen definiert. Diese in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie verändert unser Verständnis einer der fundamentalen Kräfte, die das Universum zusammenhalten, grundlegend und liefert ein Ergebnis, das um ein Vielfaches präziser ist als alle bisherigen Berechnungen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die starke Wechselwirkung ist die Kraft, die Quarks innerhalb von Protonen und Neutronen aneinanderbindet. Obwohl sie die mächtigste der vier Grundkräfte der Natur ist, war ihre Untersuchung für Wissenschaftler stets schwierig. Der αs-Parameter ist die Grundlage der Theorie der Quantenchromodynamik (QCD). Das Besondere ist, dass diese Kraft bei hohen Energien schwächer wird, während sie bei niedrigen Energien so stark wird, dass Quarks nicht im freien Zustand beobachtet werden können.

Verzicht auf Modelle und neue Methodik

Laut ixbt.com basierten die bisherigen Experimente an großen Laboratorien wie dem CERN über die ATLAS- und CMS-Detektoren auf bestimmten theoretischen Modellen. Dies erhöhte die Wahrscheinlichkeit von Messfehlern. In der neuen Studie verzichteten die Wissenschaftler erstmals auf Modelle und kombinierten niederenergetische experimentelle Daten mit der Gitter-Quantenchromodynamik (lattice QCD).

Bei dieser Methode werden Zeit und Raum als spezielles Gitter (Lattice) modelliert und die QCD-Gleichungen direkt auf Basis fundamentaler Prinzipien gelöst. Professor Stefan Sint vom Trinity College betonte, dass genau dieser Ansatz es ermöglichte, die Komplexitäten des Quark-Confinements zu umgehen und präzise Werte ohne zusätzliche Annahmen zu erhalten.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Fehlerrate der neuen Konstante doppelt so gering ist wie der Gesamtfehler aller bisherigen Messungen. Vor allem sind die verbleibenden geringen Fehler rein statistischer Natur und mit der Monte-Carlo-Methode verbunden. Dies gewährleistet die Transparenz und wissenschaftliche Strenge des Ergebnisses.

Bedeutung für den Large Hadron Collider

Diese Entdeckung ist in praktischer Hinsicht sehr wichtig für die Experimente am Large Hadron Collider (LHC). Physiker können nun theoretische Unsicherheiten bei der Analyse von Proton-Proton-Kollisionen erheblich reduzieren. Dies erhöht die Sensitivität bei der Suche nach neuen physikalischen Phänomenen jenseits des Standardmodells — beispielsweise Dunkle Materie oder unbekannte Teilchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Messung der αs-Konstante mit einer solch hohen Präzision eine neue Ära im Verständnis der Gesetze der Mikrowelt des Universums einleitet. Dies ist ein riesiger Schritt nicht nur für die theoretische Physik, sondern für alle Wissenschaftsbereiche, die die Entstehung des Universums und seine fundamentale Struktur untersuchen. Wissenschaftler können die das Universum steuernden Kräfte nun genauer vorhersagen.