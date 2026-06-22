Oppo präsentiert neue Reno 16 Smartphones und ungewöhnliches Bubble-Zubehör

Das chinesische Unternehmen Oppo hat eine umfangreiche Werbekampagne für die Reno 16 Smartphone-Serie gestartet, die für internationale Märkte bestimmt ist. Informationen auf der offiziellen Website der Marke sowie auf großen Handelsplattformen wie Amazon und Flipkart deuten darauf hin, dass die nächste Präsentation nicht nur neue Telefone, sondern auch unerwartete technologische Lösungen enthalten wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Unter den Geräten der neuen Generation erregt ein ungewöhnliches Zubehör namens Oppo Bubble die meiste Aufmerksamkeit. Dabei handelt es sich um ein kompaktes, rundes AMOLED-Display, das mithilfe eines Magneten an der Rückseite des Smartphones befestigt wird. Dieses Gadget fungiert als externer Sucher und ermöglicht es den Nutzern, hochwertige Selfies mit den Hauptkameras aufzunehmen.

Erweiterte Modellreihe und neue Kopfhörer

laut Angaben von ixbt.com wird die Reno 16-Serie voraussichtlich mehrere Modelle gleichzeitig umfassen. Die Liste der erwarteten Geräte sieht wie folgt aus:

Reno 16c und Reno 16F;

Reno 16 FS;

Standard Reno 16;

Reno 16 Pro und das kompakte Reno 16 Pro Mini.

Es ist anzumerken, dass nicht alle diese Modelle gleichzeitig in allen Märkten in den Verkauf gehen. Die Geräteauswahl kann je nach regionaler Nachfrage und Strategie variieren. Die Pro Mini-Version wurde beispielsweise speziell für Nutzer entwickelt, die kleine, aber leistungsstarke Flaggschiffe bevorzugen.

Zusammen mit den Smartphones debütieren auch die kabellosen Kopfhörer Oppo Enco Air 5. Dieses Modell wird in der Hierarchie des Unternehmens eine Stufe unter der aktuellen Enco Air 5 Pro-Version stehen und dazu dienen, die Wettbewerbsfähigkeit im erschwinglichen Segment zu steigern.

Die Marke Oppo nimmt auch auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan eine starke Position ein. Die Reno-Serie zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre Porträtfoto-Funktionen aus. Dass die neue Reno 16-Serie insbesondere mit einem magnetischen Bildschirm-Zubehör kommt, wird zweifellos großes Interesse bei jungen Menschen wecken, die hochwertige Inhalte für soziale Netzwerke erstellen.

Bisher hält das Unternehmen die genauen technischen Daten und Preise der Geräte geheim. Die aktive Zunahme von Werbebannern deutet jedoch darauf hin, dass die offizielle Präsentationszeremonie in den nächsten Tagen stattfinden wird.