Zukunftstechnologie in Taschkent: Bau einer Fabrik für humanoide Roboter gestartet

In unserer Hauptstadt wurde ein riesiger Schritt getan, der eine neue Ära im Bereich der Hochtechnologie einleitet. Wie das Ministerium für Investitionen, Industrie und Handel mitteilte, wurde in Taschkent mit dem Bau einer modernen Fabrik begonnen, die auf die Herstellung von humanoidem Robotern und deren Komponenten spezialisiert ist.

Feierliche Zeremonie und hochrangige Gäste

Die Zeremonie zur Grundsteinlegung des Unternehmens fand am 15. Juni im Rahmen des Internationalen Investitionsforums von Taschkent in der Industriezone „Yangi Avlod“ statt.

An dieser historischen Veranstaltung nahmen offizielle Vertreter und Branchenführer aus zwei Ländern teil. Zu den Gästen gehörten der stellvertretende Premierminister Jamshid Khodjaev, der stellvertretende Minister für Investitionen, Industrie und Handel Ilzat Kasimov, der Botschafter Südkoreas in Usbekistan Won Do-yeon sowie der Präsident von Robotis, Kim Byung-soo.

Wichtige Zahlen zur Fabrik der Zukunft

Dieses Projekt wird als eine der wichtigsten Initiativen zur Entwicklung der Robotik in Usbekistan bewertet. Die Hauptkennzahlen des Projekts sind wie folgt:

Investitionsvolumen: Fast 70 Millionen Dollar

Neue Arbeitsplätze: Über 2.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze

Produktionsfläche: Ein moderner Komplex, der auf einer Fläche von 10 Hektar errichtet wird

Ein von Weltgiganten anerkannter Partner: Was man über Robotis wissen muss

Das südkoreanische Unternehmen Robotis, das eine Partnerschaft mit Usbekistan eingegangen ist, ist nicht nur ein gewöhnliches Unternehmen, sondern gilt als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der autonomen Robotik. Das 1999 gegründete Unternehmen verfügt über ein Gesamtvermögen von 2,5 Milliarden Dollar und unterhält offizielle Vertretungen in den USA, Japan und China.

Das Ansehen und die Zuverlässigkeit von Robotis lassen sich auch an der Liste der Weltgiganten ablesen, die mit ihnen zusammenarbeiten:

Marken, die die Technologien des Unternehmens nutzen: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung und BMW.

Das neu gegründete Unternehmen wird nicht nur hochtechnologische Produkte herstellen, sondern auch dazu beitragen, internationale Erfahrungen in unser Land zu bringen und die Qualifikationen lokaler Fachkräfte zu verbessern. Dies wird als einer der größten Erfolge Usbekistans auf dem Weg der innovativen Entwicklung erwartet.