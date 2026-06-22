Lucid Motors am Abgrund: Unternehmen entlässt 18 Prozent der Belegschaft

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Lucid Motors am Abgrund: Unternehmen entlässt 18 Prozent der Belegschaft

Der US-amerikanische Luxus-Elektroautohersteller Lucid Motors hat weitreichende strukturelle Änderungen angekündigt. Der neue CEO des Unternehmens, Silvio Napoli, hat beschlossen, die Belegschaft um 18 Prozent bzw. etwa 1.500 Mitarbeiter zu reduzieren, um das Management zu vereinfachen und Kosten zu senken. Dies ist die zweite große Entlassungswelle innerhalb der letzten vier Monate, nachdem im Februar bereits 12 Prozent der Belegschaft entlassen wurden. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht meldet.

Laut einer Erklärung des Unternehmens wurde auch die zweite Schicht der Elektroauto-Produktion im Werk in Casa Grande, Arizona, eingestellt. Diese Maßnahmen werden als notwendig erachtet, um die Lucid Motors Plattform wettbewerbsfähiger zu machen und sich an die wechselnden Marktanforderungen anzupassen. Derzeit ist in den USA eine Abkühlung des Elektroauto-Marktes zu beobachten, was selbst die größten Autogiganten dazu zwingt, ihre Pläne zu überdenken.

Managementänderungen und Personalinstabilität

Die Entlassungen betrafen nicht nur einfache Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte der oberen Ebene. Marc Winterhoff, der über ein Jahr lang als interimistischer CEO fungierte, hat das Unternehmen vollständig verlassen. Zuvor wurde erwartet, dass er die Position des Chief Operating Officer (COO) übernehmen würde, doch Lucid Motors beschloss, diese Position komplett zu streichen. Solche Personalwechsel sind für das Unternehmen nicht neu: In den letzten zwei Jahren sind mehr als zehn Top-Manager, darunter der ehemalige CEO Peter Rawlinson und der Chefingenieur Eric Bach, ausgeschieden.

Lucid Motors plant, diesen Restrukturierungsprozess bis zum dritten Quartal dieses Jahres abzuschließen. Nach Angaben des Unternehmens werden durch die Entlassungen und Prozessoptimierungen jährlich etwa 158 Millionen Dollar eingespart. Gleichzeitig sollen 32 Millionen Dollar für Abfindungszahlungen an die entlassenen Mitarbeiter aufgewendet werden.

Zukunftspläne: Lucid Cosmos und Robotaxis

Trotz der Krisensituation arbeitet das Unternehmen an der Einführung seines ersten Massenmarktmodells, dem Lucid Cosmos SUV. Dieses Elektroauto, dessen Preis voraussichtlich unter 50.000 Dollar liegen wird, soll zum wichtigsten Umsatztreiber für Lucid Motors werden. Mit diesem Modell will das Unternehmen ein breiteres Publikum erreichen und ernsthaft mit Konkurrenten wie Tesla konkurrieren.

Darüber hinaus versucht Lucid, eine Position im Bereich der autonomen Fahrtechnologien zu finden. In Zusammenarbeit mit Uber und Nuro plant das Unternehmen, einen luxuriösen Robotaxi-Dienst in San Francisco einzuführen. Die Marke, die dem staatlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens gehört, bemüht sich, innovative Projekte trotz finanzieller Schwierigkeiten fortzusetzen.

Experten sind der Meinung, dass die aktuelle Phase für Lucid Motors entscheidend ist. Durch die Anpassung des Produktionsvolumens an die Nachfrage und eine drastische Kostensenkung strebt das Unternehmen langfristige Stabilität an. Die Instabilität auf Führungsebene und der allgemeine Marktrückgang wecken jedoch Bedenken hinsichtlich des zukünftigen Erfolgs der Marke.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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