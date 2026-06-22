AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor unerwartet ausgefallen: Ein 500-Dollar-Schlüsselanhänger

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AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor unerwartet ausgefallen: Ein 500-Dollar-Schlüsselanhänger

Eine unerwartete Enttäuschung ist im Zusammenhang mit dem Ryzen 7 9800X3D aufgetreten, der als einer der neuesten und leistungsstärksten Gaming-Prozessoren von AMD gilt. Ein Reddit-Nutzer unter dem Namen Super-Employment2753 berichtete, dass sein neu erworbenes Gerät in kurzer Zeit komplett unbrauchbar wurde. Dieser Vorfall sorgt für große Diskussionen unter Technikbegeisterten, da dieses Modell für seine hohe Effizienz auf dem Markt bekannt war. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Nutzers ereignete sich der Vorfall während eines normalen Spielvorgangs: Der Computer fror plötzlich ein, und nach einem Neustart startete das System überhaupt nicht mehr. Eine spezielle Anzeige auf dem Asus ROG Strix X870-A Mainboard signalisierte ein schwerwiegendes Problem mit dem RAM oder dem Prozessor. Der Besitzer versuchte alle Standardmethoden zur Systemwiederherstellung, einschließlich des Zurücksetzens der CMOS-Einstellungen, der Aktualisierung des BIOS und sogar des Ausbaus des Thermalright Contact Frames, jedoch ohne Erfolg.

Ursachen des Problems und Diagnoseergebnisse

Eine anschließende professionelle Diagnose in einem Servicecenter bestätigte, dass der Ryzen 7 9800X3D Prozessor auch auf anderen Mainboards nicht funktionierte. Das Interessanteste daran ist, dass am Äußeren oder an den Kontaktpunkten des Prozessors keine Brandspuren, Überhitzungsschäden oder mechanischen Beschädigungen festgestellt wurden. Der Nutzer betonte, dass das Gerät mit Standard-Energieeinstellungen betrieben wurde und kein Overclocking durchgeführt wurde.

Laut dem Bericht von ixbt.com erwies sich in dieser Situation die Garantiefrage als der bitterste Punkt. Wie es sich herausstellte, wurde der Prozessor im Jahr 2024 nicht in einem offiziellen Geschäft, sondern bei einem Wiederverkäufer erworben. Da kein Kaufbeleg und keine offiziellen Dokumente vorlagen, war die Nutzung des AMD RMA-Services (Garantieaustausch) unmöglich.

Infolgedessen wurde ein hochtechnologisches Gerät im Wert von 500 Dollar zu einem einfachen Stück Metall. Anstatt den Prozessor wegzuwerfen, beschloss der Besitzer, ihn auf eine originelle Weise zu „utilisieren“: Er bohrte ein Loch in den defekten Chip und verwandelte ihn in einen Schlüsselanhänger. Dieser Fall beweist einmal mehr, wie riskant der Kauf moderner Technik, insbesondere teurer Komponenten, ohne offizielle Garantiedokumente ist.

Auch auf dem Markt in Usbekistan sind AMD-Produkte, insbesondere die Ryzen-Serie, sehr beliebt. Dieser Vorfall sollte für lokale Nutzer eine wichtige Lehre sein: Beim Kauf teurer Technik, insbesondere wenn sie zu einer neuen Generation gehört, ist es äußerst wichtig, auf die offizielle Garantiefrist und die Dokumente zu achten. Andernfalls kann jeder technische Defekt zu einem großen finanziellen Verlust führen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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