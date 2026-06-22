Honor X80 Pro Max vorgestellt: 20-Meter-Sturzfestigkeit und kostenloser Service

Honor hat auf dem Smartphone-Markt für echtes Aufsehen gesorgt. Das neue Modell Honor X80 Pro Max beeindruckt Branchenexperten nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch ein beispielloses Maß an Robustheit und Garantiebedingungen. Dieses Gerät ist das weltweit erste Smartphone, das den Nutzern einen völlig kostenlosen Displayaustausch über zwei Jahre hinweg bietet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Normalerweise bieten große Marken für ihre Flaggschiffe eine einjährige Garantie oder einen einmaligen kostenlosen Reparaturservice an. Honor hat diesen Zeitraum bei seinem neuen Modell im Mittel- und Budgetsegment jedoch verdoppelt. Dieser Schritt zeigt, wie sehr das Unternehmen auf die Stabilität seines Produkts vertraut.

Weltraumtechnologie und beispiellose Festigkeit

Das Gehäuse und das Display des Honor X80 Pro Max sind mit einem speziellen hochfesten Strukturkleber in Luft- und Raumfahrtqualität montiert. Diese Technologie erhöht die Stoßfestigkeit des Geräts erheblich. Zudem kommt im Smartphone ein neues System zum vollständigen Stoßschutz zum Einsatz, das den externen Druck und die Stoßbelastung um 82 Prozent reduzieren kann.

Die vom Unternehmen durchgeführten Testergebnisse sind beeindruckend. Das Gerät bleibt selbst bei einem Sturz aus 3 Metern Höhe auf eine harte Oberfläche unbeschädigt. In extremen Tests unter realen Bedingungen erlitten weder die Vorder- noch die Rückseite des Honor X80 Pro Max Schäden, selbst wenn es aus einer Höhe von 20 Metern fallen gelassen wurde.

Display und technische Daten

Laut ixbt.com ist das Smartphone mit einem flachen 6,8-Zoll-OLED-Panel ausgestattet. Die Bildschirmauflösung beträgt 2788 x 1280 Pixel bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Um die Augen zu schonen, wurde eine hochfrequente PWM-Steuerung mit 3840 Hz implementiert. Das Erstaunlichste ist, dass die Spitzenhelligkeit des Bildschirms bis zu 10.000 Nits erreichen kann.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Geräts ist sein Akku. Das Honor X80 Pro Max ist mit einem riesigen Akku mit einer Kapazität von 11.000 mAh ausgestattet. Dies ist einer der höchsten Werte unter modernen Smartphones und ermöglicht dem Nutzer eine mehrtägige aktive Nutzung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Honor mit seinem neuen Modell nicht nur im Rennen um Leistung und Geschwindigkeit, sondern auch beim kostenlosen Service und der physischen Haltbarkeit neue Standards setzt. Sollte innerhalb von zwei Jahren ein Problem mit dem Display auftreten, kann der Nutzer dieses ohne zusätzliche Kosten gegen ein neues austauschen lassen.