Die Nachfrage nach dem DDR2-RAM-Standard, der in der Welt der Computertechnologie lange als veraltet galt, ist unerwartet sprunghaft angestiegen. Obwohl diese Technologie vor über 20 Jahren auf den Markt kam, stieg ihr Preis im zweiten Quartal dieses Jahres um 55–60 Prozent. Diese Situation hängt direkt mit globalen Veränderungen auf dem Halbleitermarkt zusammen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem Analyseunternehmen TrendForce hat der Preisanstieg nicht aufgehört. Experten prognostizieren, dass die DDR2-Preise im dritten Quartal um weitere 35–40 Prozent steigen werden. Als Hauptgrund für diese Situation wird die Strategie großer Hersteller genannt. Insbesondere Branchenriesen wie Samsung, SK hynix und Micron passen ihre Werke an, um HBM- und Server-Speicherchips zu produzieren, die für AI-Systeme benötigt werden.

Bedarf für Industrie- und Spezialausrüstung

Industrieautomation und Steuerungssysteme;

Netzwerkgeräte (Router und Modems);

Automobilelektronik;

Embedded-Systeme und Spezialcontroller.

Während moderne PCs und Laptops bereits auf die Standards DDR4 und DDR5 umgestiegen sind, ist DDR2 in vielen Bereichen immer noch lebenswichtig. Diese Speicherchips werden in folgenden Bereichen weit verbreitet eingesetzt:

Die Umstellung dieser Geräte auf neue Speicherstandards ist ein sehr komplexer und kostspieliger Prozess. Dies erfordert nicht nur Designänderungen, sondern auch eine erneute Zertifizierung. Daher kaufen Hersteller weiterhin die bewährten DDR2-Chips, obwohl sie veraltet sind.

Angebotsmangel auf dem Markt

Derzeit bleiben Winbond und ESMT die Hauptlieferanten für DDR2-Chips. Ihre Ansätze unterscheiden sich jedoch: Winbond reduziert schrittweise die DDR2-Produktion und steigt auf modernere LPDDR4- und DDR4-Standards um. ESMT hingegen weitet die Produktion aus, um die frei gewordene Nische zu besetzen.

Dennoch halten die neuen Produktionskapazitäten mit der Nachfrage nicht Schritt. Der Rückgang des Angebots bei gleichbleibender Nachfrage führt zu einem geometrischen Anstieg der Preise. Dies deutet auf steigende Ersatzteilkosten für Spezialisten hin, die Spezialausrüstung und Industriegeräte auf dem Markt in Usbekistan warten.

Analysten glauben, dass dieser Hype um DDR2 noch einige Quartale anhalten könnte. Solange das globale Interesse an AI-Technologien hoch bleibt, werden große Werke nicht zur Produktion veralteter Speichertypen zurückkehren, was das Defizit weiter vertieft.