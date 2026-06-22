Führungswechsel bei WhatsApp: Meta ernennt indischen Unternehmer zum neuen Chef

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Führungswechsel bei WhatsApp: Meta ernennt indischen Unternehmer zum neuen Chef

Bei WhatsApp, einem der weltweit beliebtesten Messenger, gab es einen bedeutenden Führungswechsel. Die Meta Corporation hat Kunal Shah, den Gründer des indischen Fintech-Startups CRED, als neuen Leiter anstelle des langjährigen Chefs Will Cathcart ernannt. Diese Änderung signalisiert eine neue Ära in der globalen Strategie des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen digitale Zahlungen und Geschäftskommunikation. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Will Cathcart leitete WhatsApp fast sieben Jahre lang, in denen sich der Messenger von einem persönlichen Nachrichtenwerkzeug zu einem riesigen Ökosystem entwickelte. Unter seiner Leitung wurden wichtige Funktionen wie Communities, Kanäle und die AI-Integration eingeführt. Es wurde bekannt gegeben, dass Cathcart nun in eine neue Produktentwicklungsabteilung innerhalb von Meta wechseln wird.

Ein 900-Millionen-Dollar-Deal zwischen Meta und CRED

Gleichzeitig mit der Ernennung des neuen Leiters kündigte die Meta Corporation eine Investition in Höhe von 900 Millionen Dollar in das von Kunal Shah gegründete Startup CRED an. Infolge dieser Vereinbarung wird Meta Aktionär des Fintech-Riesen. Kunal Shah wird seinen Posten als CEO von CRED aufgeben, um seine Tätigkeit als Leiter von WhatsApp aufzunehmen, behält jedoch seine Anteile.

Mark Zuckerberg betonte, dass Kunal Shah das CRED-Projekt zu einem der wichtigsten Technologieunternehmen Indiens machen konnte. Der Meta-Chef hob hervor, dass die "kreative Mentalität" und die globale Perspektive des neu ernannten Managers entscheidend für die Entwicklung von WhatsApp seien. Diese Ernennung zielt darauf ab, die Position in Indien, dem größten Markt für WhatsApp, weiter zu stärken.

Der indische Markt und Zukunftspläne

Derzeit übersteigt die Gesamtzahl der WhatsApp-Nutzer 3 Milliarden, wovon mehr als 500 Millionen auf Indien entfallen. Dennoch hat der Messenger in diesem Land im Bereich der digitalen Zahlungen Schwierigkeiten im Kampf gegen lokale Konkurrenten wie Google Pay und PhonePe. Es wird erwartet, dass Kunal Shahs reiche Erfahrung im Fintech-Sektor den Dienst WhatsApp Pay auf eine neue Stufe heben wird.

WhatsApp plant, in Zukunft nicht nur ein Messenger zu bleiben, sondern folgende Richtungen zu entwickeln:

  • Etablierung von Verkäufen über E-Commerce und Business-Accounts;
  • Globalisierung des digitalen Zahlungssystems;
  • Erweiterung der Kommunikationswerkzeuge für kleine und mittlere Unternehmen;
  • Gewährleistung sicherer und bequemer Finanztransaktionen für Nutzer.
Kunal Shah gilt als sehr einflussreiche Persönlichkeit im indischen Startup-Ökosystem. Im Laufe seiner Karriere hat er in über 250 Unternehmen investiert und wesentlich zur technologischen Entwicklung des Landes beigetragen. Die neue Investition von Meta hat den Marktwert von CRED auf fast 4,5 Milliarden Dollar gesteigert. Diese personellen und finanziellen Entscheidungen werden zweifellos das kommerzielle Potenzial von WhatsApp in den kommenden Jahren bestimmen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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