Einzigartige stromlose Wasserreinigungskapsel in Südkorea entwickelt

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Einzigartige stromlose Wasserreinigungskapsel in Südkorea entwickelt

Südkoreanische Forscher haben eine innovative Kapsel namens FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection) vorgestellt, die in der Lage ist, die Wasserqualität zu analysieren und gleichzeitig schädliche Mikroorganismen zu entfernen. Der revolutionäre Aspekt dieses Geräts besteht darin, dass es weder eine Batterie noch eine externe Stromquelle oder chemische Stoffe benötigt. Laut einem im Journal Nature Water veröffentlichten Artikel arbeitet das Gerät vollständig autonom. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese handtellergroße winzige Kapsel ist so konzipiert, dass sie auf der Wasseroberfläche schwimmt. Ihr Funktionsprinzip basiert auf der Umwandlung mechanischer Bewegung in elektrische Energie. Der durch eine magnetische Spule innerhalb der Kapsel erzeugte Strom reicht aus, um die installierten Sensoren zu betreiben. Dies ermöglicht den Einsatz des Geräts unter allen Bedingungen, selbst in Gebieten, in denen überhaupt kein Strom vorhanden ist.

Überwachung der Wasserqualität und Desinfektion

In der ersten Phase misst die FDGD-Kapsel die Leitfähigkeit des Wassers. Dieser Parameter hilft bei der Bewertung des allgemeinen Verschmutzungsgrads des Wassers. Die gewonnenen Daten werden über eine drahtlose Verbindung an das Smartphone oder die Smartwatch des Benutzers gesendet. Wenn das Wasser als nicht trinkbar eingestuft wird, kann der Benutzer den Reinigungsmodus aktivieren.

Der Reinigungsprozess basiert ebenfalls auf einer einzigartigen Technologie. Die durch Wasservibrationen oder das Bewegen des Behälters erzeugte Energie aktiviert Nanostrukturen auf der Oberfläche des Geräts. Die dadurch entstehenden lokalen elektrostatischen Felder zerstören die Membranen (Hüllen) von Bakterien und Viren durch den Prozess der Elektroporation. Diese Methode macht das Wasser sicher, ohne seine chemische Zusammensetzung zu verändern.

In Labortests bewies das Gerät seine hohe Effizienz bei Wassermengen von bis zu 4 Litern. Insbesondere gelang es, 99,9999 % gefährlicher Pathogene wie E. coli zu eliminieren. Laut ixbt.com steht dieser Wert der Effizienz herkömmlicher Filter und UV-Lampen in nichts nach.

Zukunftsaussichten

Experten glauben, dass die neue Technologie eine geeignete Alternative zu herkömmlichen Wasserreinigungssystemen sein könnte. Aktuelle tragbare Filter benötigen oft häufig zu wechselnde Teile, chemische Reagenzien oder Batterien. FDGD unterscheidet sich dadurch, dass es ausschließlich durch die Bewegung des Wassers betrieben wird.

Diese Erfindung wird insbesondere in folgenden Fällen als sehr nützlich erwartet:

  • In Gebieten mit unterentwickelter Infrastruktur und einem Mangel an sauberem Trinkwasser;
  • In Notsituationen und bei der Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen;
  • Während langfristiger Expeditionen und Reisen;
  • Bei Feldeinsätzen humanitärer Missionen.
Derzeit befindet sich das Gerät im Stadium eines Laborprototyps und wurde noch nicht vollständig unter realen Feldbedingungen getestet. Die Entwickler sind jedoch zuversichtlich, dass FDGD-Kapseln mit sinkenden Produktionskosten in Zukunft den Massenmarkt erreichen werden. Dies könnte ein wichtiger Schritt zur Lösung des weltweiten Problems des sauberen Wassers sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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