Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der AI, führt neue Anforderungen für Nutzer seines Claude-Chatbots ein. Gemäß der aktualisierten Datenschutzrichtlinie des Unternehmens können einige Nutzer nun aufgefordert werden, amtliche Ausweisdokumente hochzuladen, um ihr Alter und ihre Identität zu bestätigen. Diese Maßnahme wird als wichtiger Schritt zur Gewährleistung der AI-Sicherheit und zur Bekämpfung von Betrug gewertet. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Laut TechCrunch sollen die neuen Regeln am 8. Juli in Kraft treten. Vertreter von Anthropic erklärten, dass der Prozess der Dokumentenanforderung nicht für alle Nutzer gilt, sondern nur für Personen, bei denen ein Verdacht auf verdächtige Aktivitäten besteht oder deren Konto vom Sperren bedroht ist. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Konten per Einspruch wiederherzustellen, ohne sie vollständig zu verlieren.

Biometrische Daten und Sicherheitsmaßnahmen

Der Verifizierungsprozess umfasst nicht nur eine gescannte Kopie eines Reisepasses oder Führerscheins, sondern auch ein Selfie oder ein Video des Nutzers. Das Unternehmen erstellt auf Basis dieser Daten ein Template der Gesichtgeometrie. Es ist anzumerken, dass solche Daten in einigen US-Bundesstaaten in die Kategorie der gesetzlich geschützten biometrischen Daten fallen. Anthropic hält diese Maßnahmen für notwendig, um Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen, Betrug und illegale Aktivitäten zu verhindern.

Laut Unternehmenssprecher Michael Aciman und Top-Manager Thariq Shihpar betrifft diese Neuerung nur einen sehr kleinen Teil der Nutzer. Da Anthropic jedoch monatlich Millionen von aktiven Nutzern hat, kann dieser "kleine Teil" dennoch eine beträchtliche Zahl darstellen. Bisher hat das Unternehmen keine Statistiken darüber veröffentlicht, wie viele Personen genau zur Vorlage von Dokumenten aufgefordert werden.

Politischer Druck und Regulierungsfragen

Diese Änderungen erfolgen in einer Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen Regierungsbehörden und Tech-Giganten in den USA verschärft haben. Insbesondere gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem Weißen Haus und Anthropic über Cybersicherheitsmodelle und den Zugang zu AI. Einige Analysten glauben, dass das Unternehmen durch eine strengere Nutzerkontrolle versucht, die Sicherheitsanforderungen der Regierung zu erfüllen und die Beziehungen zu den Regulierungsbehörden zu entspannen.

Diese Neuigkeit ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung. Bei der Nutzung leistungsstarker neuronaler Netze wie Claude rückt die Frage des Datenschutzes in den Vordergrund. Wenn das System die Aktivitäten eines Nutzers als verdächtig einstuft, kann eine Identitätsprüfung per internationalem Reisepass erforderlich sein. Dies deutet darauf hin, dass die Ära der Anonymität auf globalen Tech-Plattformen allmählich zu Ende geht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser von Anthropic eingeführte Mechanismus dazu dient, die Verantwortlichkeit in der Welt der AI zu erhöhen. Obwohl dies Fragen zur Sicherheit personenbezogener Daten aufwirft, sieht das Unternehmen dies als den einzigen Weg, die Servicequalität zu erhalten und eine illegale Nutzung einzuschränken.