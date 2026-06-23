Der Technologiegigant Microsoft und der Energiekonzern Chevron haben Pläne bekannt gegeben, in West-Texas, USA, ein Erdgaskraftwerk mit einer Kapazität von 2,67 GW zu errichten. Dieses Projekt zielt darauf ab, die AI- und Cloud-Rechenzentren von Microsoft mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung zu versorgen und wird zu einer der größten Infrastruktureinrichtungen des Sektors. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Gemäß einem zwischen den Parteien unterzeichneten 20-jährigen Vertrag wird das neue Kraftwerk direkt einem von Microsoft verwalteten Rechenzentrum dienen. Technisch wird die Hauptleistung durch zwei große Turbinen von GE Vernova erzeugt. Zusätzlich werden Anlagen von Solar Turbines, einem Tochterunternehmen von Caterpillar, als ergänzende Energiequelle genutzt.

Konflikt zwischen Umweltzielen und Realität

Diese Vereinbarung wirft vor dem Hintergrund der Zusagen von Microsoft zur ökologischen Nachhaltigkeit viele Fragen auf. Das Unternehmen hatte sich zuvor verpflichtet, bis 2030 klimaneutral (carbon neutral) zu werden. Die Inbetriebnahme eines so gewaltigen, mit Erdgas betriebenen Kraftwerks könnte die Erreichung dieses Ziels jedoch erheblich erschweren.

Einem Bericht des Environmental Integrity Project zufolge könnte dieses Projekt mit dem Namen "Project Kilby" mehr als 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid, 3.200 Tonnen Luftschadstoffe und 278.000 Pfund gefährliche Abfälle in die Atmosphäre ausstoßen. Diese Zahlen zeigen, wie komplex es ist, das Gleichgewicht zwischen dem rasanten Wachstum im Tech-Sektor und der ökologischen Verantwortung zu wahren.

Chevron bezeichnete das Projekt in einer Pressemitteilung als die "größte kombinierte Entwicklung von Gasenergie und Rechenzentren" in den USA. Der stetig steigende Bedarf an Rechenleistung für AI-Systeme zwingt Technologieunternehmen zur Rückkehr zu traditionellen Energiequellen.

Diese Situation könnte auch für Länder, die ihre digitale Wirtschaft entwickeln, wie etwa Usbekistan, eine wichtige Lehre sein. Beim Bau von Rechenzentren sind nicht nur die technologische Infrastruktur, sondern auch die Stabilität der Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt von strategischer Bedeutung. Die Erfahrung von Giganten wie Microsoft zeigt, dass selbst die fortschrittlichsten IT-Lösungen letztendlich enorme Energieressourcen benötigen.

Obwohl Microsoft derzeit offizielle Kommentare zu diesem Projekt einschränkt, bewerten Experten dies als einen notwendigen Schritt des Unternehmens, um die Führung im AI-Wettlauf zu behaupten. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Zahl ähnlicher Projekte infolge der Expansion von ChatGPT und anderen AI-Systemen weiter zunehmen wird.