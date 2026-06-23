SpaceX startet neues Starfall-Raumschiff: Besonderheiten des Projekts

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SpaceX startet neues Starfall-Raumschiff: Besonderheiten des Projekts

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX plant, heute, am 23. Juni, eines seiner neuesten und geheimnisvollsten Entwicklungen — das Starfall-Raumschiff — zum ersten Mal ins All zu schicken. Diese Mission erregt die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur wegen ihrer technologischen Komplexität, sondern auch, weil sie eine neue Ära im weltraumgestützten Frachttransport einleiten könnte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde (FAA) besteht das Starfall-Raumschiff aus zwei Teilen, deren Konstruktion aus extrem widerstandsfähigen Materialien gefertigt ist. Der obere Teil besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit einem Gewicht von etwa 1400 kg und ist mit einer speziellen Hitzeschutzschicht überzogen. Dieser Teil enthält in den höchsten Flugphasen die Hauptlast.

Der untere Teil des Geräts fungiert als Hitzeschild. Er ist aus Kohlenstofffasern gefertigt und wiegt insgesamt etwa 700 kg. In diesem Teil sind Hochdruckbehälter (COPV) installiert, die ein Inertgas (wahrscheinlich Stickstoff) bereitstellen, um die Ausrichtung beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zu steuern.

Technische Möglichkeiten und sichere Landung

Das Hauptmerkmal des Starfall-Raumschiffs ist die Trennung in zwei Teile beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Nach dem Durchlaufen der Plasma-Phase wird ein System aus Brems- und Hauptfallschirmen aktiviert, um die Geschwindigkeit zu verringern. Dies gewährleistet eine sichere Wasserung (Splashdown) im Ozean. SpaceX strebt mit dieser Technologie die Lieferung von Fracht mit der Möglichkeit der Wiederverwendung an.

Das Unternehmen plant, in Zukunft die Serienproduktion von Starfall-Raumschiffen aufzunehmen. Diese Geräte sollen in verschiedenen Bereichen, einschließlich humanitärer und kommerzieller Zwecke, eingesetzt werden. Eine der wichtigsten Richtungen könnten jedoch militärische Zwecke sein.

Insbesondere die Möglichkeit, Fracht mit Hilfe von Starfall in extrem kurzer Zeit von einem Punkt der Erde zu einem anderen zu transportieren, wäre für das Militär sehr nützlich. Dies wird als revolutionäre Lösung für den schnellen Transport kritischer Güter in Konfliktgebiete oder Regionen mit dringendem Hilfsbedarf erwartet.

Wie ixbt.com schreibt, wird dieser Flug die rekordverdächtige 29. Mission für die erste Stufe der Falcon 9 Trägerrakete sein. Zuvor wurde diese Rakete erfolgreich in wichtigen Projekten wie Crew-6, SES O3b mPOWER-B und 23 Starlink-Missionen eingesetzt. Der heutige Start gilt als der nächste wichtige Test für SpaceX im Bereich der wiederverwendbaren Technologien.

SpaceXStarfallElon MuskFalcon 9Weltraum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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