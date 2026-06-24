Indische Regierung verschärft Kontrolle über Telegram-Plattform

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Indische Regierung verschärft Kontrolle über Telegram-Plattform

Die indische Regierung hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Verbreitung von Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern und der Durchführung groß angelegter Finanzbetrügereien im Telegram-Messenger geäußert. Einem Bericht des Cyber Crime Coordination Centre unter dem Innenministerium zufolge haben staatliche Stellen verdächtige Gruppen auf der Plattform unter "aktive Überwachung" gestellt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ein von der Agentur Reuters untersuchtes, 35-seitiges offizielles Dokument betont, dass die Datenschutzfunktionen von Telegram ein günstiges Umfeld für Cyberkriminelle schaffen. Insbesondere die Möglichkeit, zu kommunizieren, ohne die Telefonnummer des Nutzers preiszugeben, erschwert den Identifizierungsprozess. In dieser Hinsicht wurde Telegram im Vergleich zu WhatsApp, das in Indien über 500 Millionen Nutzer hat, aus Sicherheitssicht als schwächer eingestuft.

Sperrung und rechtlicher Druck

Dieser Bericht wurde im Rahmen eines Gerichtsverfahrens vorgelegt, das durch das Durchsickern von Prüfungsfragen für medizinische Hochschulen im Land ausgelöst wurde. Nach diesem Vorfall wurde die App für eine Woche gesperrt. Obwohl die Sperre inzwischen aufgehoben wurde und die App wieder im Google Play Store erscheint, bleiben die Zweifel der Regierung gegenüber dem Messenger bestehen.

Die Telegram-Administration wird zudem beschuldigt, keine ausreichenden Maßnahmen gegen die Verbreitung von Fehlinformationen in ihren Kanälen zu ergreifen. Während Unternehmensvertreter diese Vorwürfe bestreiten, betont die indische Regierung entschieden, dass Cyberkriminelle ihre illegalen Aktivitäten über geschlossene Gruppen und Kanäle fortsetzen.

Sicherheitsmaßnahmen und zukünftige Änderungen

Dem Regierungsbericht zufolge vermittelt der Grad der Anonymität auf der Telegram-Plattform Kriminellen ein Gefühl der Straflosigkeit. Daher haben die Strafverfolgungsbehörden das Überwachungssystem für verdächtige Gemeinschaften innerhalb des Messengers verstärkt. Dies zielt nicht nur auf sexuelle Inhalte, sondern auch auf die Verhinderung groß angelegter Finanzsysteme und Betrügereien ab.

Bisher haben Telegram und das indische Innenministerium von offiziellen Stellungnahmen zu diesem Bericht abgesehen. Experten glauben jedoch, dass solche Anschuldigungen in einem großen Markt wie Indien schwerwiegende rechtliche Folgen für die Plattform haben könnten. Einige Funktionen der App, einschließlich der Möglichkeit, alte Nachrichten zu bearbeiten, werden voraussichtlich erst nach dem 30. Juni vollständig wiederhergestellt.

In Anbetracht der Tatsache, dass Telegram auch für usbekische Nutzer das beliebteste Kommunikationsmittel ist, werden solche globalen Untersuchungen unweigerlich die zukünftige Sicherheitsstrategie der Plattform beeinflussen. Die Situation in Indien könnte ein wichtiger Präzedenzfall sein, der den Grad der Zusammenarbeit des Messengers mit staatlichen Stellen weltweit bestimmt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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