Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat seine Palette an Küchengeräten um den neuen Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro erweitert. Dieses Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Kulinarik-Liebhabern nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch die signifikante Verkürzung der Garzeit auf sich. Das neue Modell unterscheidet sich von traditionellen Küchengeräten durch seine modernen Funktionen und die Steuerung per Smartphone. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Haupttechnische Vorteil des Geräts ist das Induktionsheizsystem (IH) mit einer Leistung von 2200 W. Zum Vergleich: Herkömmliche Multikocher haben in der Regel eine Leistung von etwa 1000 W. Laut ixbt.com sorgt diese hohe Leistung für eine gleichmäßige Erhitzung jedes Punktes des Topfes, was sich direkt positiv auf den Geschmack und die Qualität der Speisen auswirkt. Der Topf mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern ist für Familien von 4 bis 8 Personen ausgelegt und ermöglicht das gleichzeitige Garen von bis zu 2,5 kg Fleisch.

Schnelles Garen und innovative Technologien

Der Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro nutzt die Druckgartechnologie. Das Gerät kann bei einem Druck von bis zu 112 kPa und einer Temperatur von 120 °C arbeiten. Laut Hersteller verkürzt dies die Garzeit um etwa 40 Prozent. Beispielsweise genügen nur 15 Minuten, um selbst zähes Fleisch so zart zu machen, dass es leicht vom Knochen abfällt. Dies ist ein wichtiger Faktor für moderne Nutzer, die Zeit sparen möchten.

Ein weiterer Komfort ist die Beigabe von zwei separaten Innentöpfen im Set. Der erste besteht aus Edelstahl und ist für Suppen und Eintöpfe gedacht. Der zweite verfügt über eine fluorfreie Keramikbeschichtung und eignet sich für die Zubereitung von Reis, Brei und Desserts. Die Verwendung separater Töpfe verhindert, dass sich die Aromen verschiedener Gerichte vermischen.

Smarte Steuerung und Sicherheitssystem

Wie für Xiaomi-Produkte typisch, ist auch dieser Multikocher mit einem intelligenten System ausgestattet. Er passt den Druck automatisch an die Art des Produkts an. Zudem gibt es nach Abschluss des Garvorgangs eine Funktion zur schnellen Druckentlastung mithilfe eines Luftkühlungssystems. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Deckel nur 88 Sekunden nach Fertigstellung der Speise zu öffnen.

Auch das Thema Sicherheit wurde ernst genommen; das Gerät verfügt über ein 18-stufiges Schutzsystem. Dazu gehören:

Ständige Überwachung von Druck und Temperatur;

Blockierung des Deckels während des Betriebs;

Überhitzungsschutz;

Fernsteuerung und Prozessüberwachung per Smartphone.

Der Mijia Smart Electric Pressure Cooker 2 Pro wird derzeit auf dem chinesischen Markt für etwa 130 Dollar verkauft, wobei der Preis durch verschiedene Rabatte sinken kann. Es wird erwartet, dass das Gerät in Kürze auf den globalen Markt kommt, einschließlich der Haushaltsgerätegeschäfte in Usbekistan. Xiaomi gewährt auf dieses Produkt eine 3-jährige Garantie.