Die russische Luftfahrtindustrie hat den Zertifizierungszeitraum für eines ihrer wichtigsten Projekte bekannt gegeben — den Kurzstrecken-Linier SJ-100 (Superjet), der vollständig aus inländischen Komponenten gefertigt wird. Laut dem russischen Minister für Industrie und Handel, Anton Alichanow, wird erwartet, dass das aktualisierte Flugzeug im ersten Quartal 2027 alle erforderlichen Genehmigungen erhält. Dieses Projekt gilt als strategischer Schritt, um die Abhängigkeit der russischen Zivilluftfahrt von ausländischen Technologien zu verringern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit befinden sich die Testprozesse des Flugzeugs in einer intensiven Phase. Der Minister betonte, dass der Linier bereits mehr als 80 Prozent des festgelegten Flugprogramms erfolgreich abgeschlossen hat. Experten planen, die Flugtests bis Ende dieses Jahres vollständig abzuschließen, was darauf hindeutet, dass der technische Teil des Projekts nahezu fertiggestellt ist.

Technische Tests und Zertifizierungsprozess

Nach Abschluss des Flugprogramms werden alle gesammelten technischen Daten und Dokumente der russischen Luftfahrtbehörde (Rosaviatsiya) vorgelegt. Zuvor hatte auch Kirill Kusnessow, Chefkonstrukteur des SJ-100-Programms bei Yakovlev, diese Fristen bestätigt. Der Zertifizierungsprozess wird voraussichtlich komplex sein, da fast alle Systeme im Flugzeug neu entwickelt oder durch inländische Alternativen ersetzt wurden.

Das SJ-100 Flugzeug ist für 100 Passagiere ausgelegt und gehört zur Klasse der Narrow-Body-Linier. Sein Hauptmerkmal ist die Ausstattung mit in Russland produzierten PD-8 Triebwerken und modernen inländischen Avioniksystemen. Frühere Superjet 100 Modelle nutzten in großem Umfang ausländische Triebwerke, insbesondere in Zusammenarbeit mit Frankreich, sowie westliche Elektronik.

Lieferperspektiven für Fluggesellschaften

Im Werk in Komsomolsk am Amur läuft derzeit die Montage mehrerer SJ-100 Flugzeuge. Nach der Zertifizierung werden diese Linier sofort an inländische Fluggesellschaften ausgeliefert. Dies ist von großer Bedeutung für die Modernisierung der Flotte auf russischen Inlandsstrecken und die Gewährleistung der Flugsicherheit unter internationalen Sanktionen.

Regionalen Luftfahrtexperten zufolge könnten Flugzeuge wie der SJ-100 auch für zentralasiatische Staaten, einschließlich Usbekistan, interessant sein. Kraftstoffeffiziente Linier für Kurzstrecken unterstützen die Entwicklung des Binnentourismus und der interregionalen Verbindungen. Exportfragen werden jedoch erst nach der Deckung des russischen Eigenbedarfs geprüft.

Laut Ixbt.com ist die Verzögerung des Projekts auf technologische Komplexität und die Notwendigkeit der Neukonstruktion aller Systeme zurückzuführen. Dennoch wurde 2027 als endgültige Ziellinie für das Projekt festgelegt, und es ist klar, dass dies eine besondere Prüfung für die russische Luftfahrtindustrie sein wird.