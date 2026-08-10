Arsenal nimmt Gespräche mit West Ham über Reiss-Nelson-Transfer auf

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Arsenal nimmt Gespräche mit West Ham über Reiss-Nelson-Transfer auf

Arsenal hat Gespräche mit West Ham United über den Verkauf des Flügelstürmers Reiss Nelson aufgenommen. Mikel Arteta intensiviert dabei in den letzten Tagen des Sommertransferfensters die Kaderanalyse und den Abbau des Aufgebots. Laut Standard Sport hat der 26-Jährige die vergangenen beiden Spielzeiten auf Leihbasis verbracht und dürfte den Klub erneut verlassen, um regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft zu erhalten. Das berichtet Goal.com berichtet dies.

Der Angreifer spielt weiterhin keine Rolle in Mikel Artetas Plänen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er fernab des Emirates Stadium aktiv und lief für Brentford und Fulham auf. Da Arsenal seine Offensive weiter verstärken und entwickeln will, blieb Nelson erneut außen vor. Das hat das Interesse des Londoner Ligakonkurrenten West Ham geweckt, der seinen Kader im Kampf um den Aufstieg aus der Championship in die Premier League verstärken will.

Transferbedingungen und Interessen der Parteien

West Ham hat sich offiziell an Arsenal gewandt, um die Bedingungen einer möglichen Verpflichtung von Nelson zu besprechen. Ob der Spieler bereit wäre, in die zweite englische Liga zu wechseln, ist allerdings noch unklar. Die Arsenal-Führung zeigt sich durch das Interesse ermutigt und bemüht sich um eine passende Lösung für den Spieler, der in das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags geht.

Der Klub würde zwar einen endgültigen Verkauf bevorzugen, um sein Transferbudget aufzubessern, schließt jedoch auch eine weitere Leihe nicht aus, sofern die finanziellen Bedingungen dem Wert des Absolventen der Hale-End-Akademie entsprechen. Derzeit drehen sich die Verhandlungen um die Struktur des Geschäfts, während West Ham eine Leihe zur Verstärkung des Kaders prüft. Berichten zufolge ist eine einfache Leihvereinbarung für die Hammers jedoch nicht die bevorzugte Lösung.

Vertragsstatus und Zukunftspläne

Um den Spieler im kommenden Sommer nicht ablösefrei zu verlieren, behält sich Arsenal das Recht vor, die zwölfmonatige Verlängerungsoption in seinem Vertrag zu aktivieren. Diese Methode hat der Klub bereits erfolgreich eingesetzt, um den Marktwert seiner Ergänzungsspieler zu schützen. Nelsons Einsatz in den Vorbereitungsspielen hat ebenfalls Spekulationen über seine Zukunft ausgelöst.

Obwohl er gegen Girona und Real Betis zum Einsatz kam, saß er im Spiel gegen Borussia Dortmund auf der Bank. Wenn ein Spieler in hochkarätigen Freundschaftsspielen nicht eingesetzt wird, deutet das häufig darauf hin, dass er kurz vor einem Vereinswechsel steht. Mikel Arteta will seinen Kader bei der Vorbereitung auf die neue Saison verkleinern, und Nelsons Zukunft dürfte in den kommenden Tagen geklärt werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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