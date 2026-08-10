Manchester United sucht zum Ende des Transferfensters einen Linksverteidiger

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Manchester United sucht zum Ende des Transferfensters einen Linksverteidiger

Nachdem das Sommer-Transferfenster in seine letzten Wochen eingetreten ist, Manchester United hat der Klub damit begonnen, den Kader zu verstärken und insbesondere das Problem auf der Position des Linksverteidigers zu lösen. Nachdem die Vereinsführung das zentrale Mittelfeld zu Beginn des Sommers verstärkt hatte, erklärte sie die Außenverteidigerposition zur Priorität. TEAMtalk berichtet, dass der englische Klub mehrere Alternativen in Betracht zieht. Goal.com berichtet darüber.

Zuvor hatten die Red Devils Lewis Hall als ihr Hauptziel ausgemacht, und der Spieler selbst war bereit, zu Manchester United zu wechseln. Sein Klub Newcastle United leistete jedoch entschiedenen Widerstand gegen den Transfer und erklärte, den Spieler nicht abgeben zu wollen. Daher wurden die Gespräche über den englischen Nationalspieler vorerst eingestellt, wobei Manchester United zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Option zurückkommen könnte.

David Raum ist einer der Topkandidaten

Das von Sportdirektor Jason Wilcox geleitete Scouting-Team prüft angesichts der aktuellen Situation sorgfältig weitere Alternativen. In dieser Liste sticht David Raum von RB Leipzig und der deutschen Nationalmannschaft als einer der Topkandidaten hervor. Dass der Vertrag des 28-Jährigen bald ausläuft, macht ihn für den englischen Klub noch attraktiver.

Der Quelle zufolge läuft der aktuelle Vertrag des Spielers in weniger als zwölf Monaten aus. Obwohl sein Vertrag Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 34 Millionen Pfund enthält, glauben Vermittler, dass Manchester United ihn für weniger als 30 Millionen Pfund verpflichten könnte, sollte er seinen Vertrag nicht verlängern.

Außerdem wurde bekannt, dass David Raum bereits Gespräche mit Vertretern von Manchester United geführt hat. Der Verteidiger selbst möchte seine Karriere im Old Trafford fortsetzen und hat seine Bereitschaft bekundet, mit Luke Shaw um einen Platz in der Startelf zu konkurrieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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