Sila erhält ein Darlehen über 1,4 Milliarden US-Dollar vom US-Pentagon

Das US-Startup Sila hat ein umfangreiches Darlehen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium erhalten, um die Produktion von Silizium-Kohlenstoff-Batteriematerialien auszubauen. Die finanzielle Unterstützung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Automobilhersteller und Rüstungsunternehmen Schwierigkeiten haben, außerhalb Chinas produzierte Batterierohstoffe zu beschaffen. Dies berichtet Techcrunch.com .

Laut ixbt.com werden die meisten Anoden in Lithium-Ionen-Batterien derzeit aus Graphit hergestellt, und die Lieferkette in diesem Bereich wird weiterhin vollständig von chinesischen Unternehmen kontrolliert. Daher arbeiten zahlreiche Unternehmen, darunter Group14 und Amprius, an der Entwicklung von Anoden auf Siliziumbasis. Dieses Material kann 20 bis 40 Prozent mehr elektrische Energie speichern als Graphitanoden.

Technologische Vorteile und Produktionskapazität

Die höhere Energiedichte eröffnet die Möglichkeit, die Akkulaufzeit deutlich zu verlängern oder Batterien kleiner und leichter zu machen. Diese Eigenschaften sind für Fahrzeuge und Verteidigungssysteme wie Drohnen und Elektrofahrzeuge besonders wichtig. Sila produziert sein Silizium-Kohlenstoff-Material in einem Werk in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington.

Die Anlage gilt als eine der wenigen Quellen für Anodenmaterialien, die frei von Zöllen und geopolitischen Einschränkungen sind. Das Werk, das im September dieses Jahres den Betrieb aufgenommen hat, verfügt derzeit über eine jährliche Produktionskapazität von rund 2 Gigawattstunden Anodenmaterial. Sila arbeitet daran, die Kapazität der Anlage zu verfünffachen, wodurch genügend Rohmaterial für mehr als 100.000 Elektrofahrzeuge hergestellt werden könnte.

Investitionen und künftige Partnerschaften

Im Juli nahm Sila 300 Millionen US-Dollar auf, um die Erweiterung des Werks zu finanzieren. Die Investitionsrunde wurde von Atreides Management und Sutter Hill Ventures angeführt. PitchBook zufolge hat Sila bislang mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar von privaten Investoren eingesammelt.

Das Unternehmen hat bereits Verträge mit großen Konzernen wie Mercedes und Panasonic geschlossen. Das neue Pentagon-Darlehen könnte die Tür zu Partnerschaften mit Rüstungsunternehmen öffnen. Das US-Verteidigungsministerium teilte außerdem mit, dass im Rahmen der Vereinbarung drei weitere Unternehmen finanziert werden sollen.