Abdullayev wechselt zu Neftchi, nachdem er seinen Vertrag mit Navbahor aufgelöst hat!

Am letzten Tag des Transferfensters der usbekischen Super League ereigneten sich eine echte Sensation und ein Drama. Der Klub Neftchi aus Fergana gab offiziell die Verpflichtung des usbekischen Nationalspielers und Mittelfeldakteurs Abdulla Abdullayev bekannt.

Der Fußballer hatte am Vormittag seinen Vertrag mit dem Klub Navbahor aus Namangan aufgelöst und wurde nur wenige Stunden später Mitglied des Teams aus Fergana.

Unerwarteter Wechsel des Mittelfeldspielers nach seinem Abschied von Navbahor

Es sei daran erinnert, dass Abdulla Abdullayev erst kürzlich eine Einigung mit Navbahor erzielt hatte und sich den „Falken“ angeschlossen hatte. In den letzten Stunden des Transferfensters lösten die Parteien den Vertrag jedoch auf.

Die Führung des Klubs Neftchi aus Fergana nutzte diese Situation umgehend und setzte alle Hebel in Bewegung, um den erfahrenen Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Offizielle Stellungnahme der Neftchi-Führung

Der Pressedienst von Neftchi bestätigte die wichtige Einigung und bewertete die Rolle und das Potenzial des neuen Spielers für die Mannschaft hoch:

„Abdulla Abdullayev hat sich im Laufe seiner Karriere durch sein großes Können, seine gute Übersicht auf dem Spielfeld, seine Sicherheit im Umgang mit dem Ball und seinen Kampfgeist ausgezeichnet. Seine Erfahrung und sein vielseitiges Spiel im Mittelfeld werden für die Umsetzung der wichtigen Aufgaben unserer Mannschaft in der Rückrunde von großer Bedeutung sein. Von unserem neuen Spieler erwarten wir im gelb-schwarzen Trikot von Neftchi überzeugende Leistungen, wichtige Siege und einen großen Beitrag zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele“— heißt es in der Mitteilung des Klubs.

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