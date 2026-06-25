In den letzten Jahren sind das Interesse und die Investitionen in Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) auf dem globalen Technologiemarkt in beispiellosem Maße gestiegen. Doch die anfängliche Begeisterung wird nun durch strikte wirtschaftliche Kalkulationen ersetzt. Viele Großkonzerne, die über die rapide Aufzehrung ihrer Budgets durch die ungerechtfertigte Nutzung von AI-Ressourcen durch Mitarbeiter besorgt sind, haben begonnen, spezielle Beschränkungen einzuführen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Einem Bericht von 404 Media zufolge bringt Accenture, eines der weltweit größten Beratungsunternehmen, die Nutzung von AI-Diensten durch seine Mitarbeiter unter strenge Kontrolle. Die Unternehmensleitung fordert die Mitarbeiter auf, keine teuren AI-Token für kleine und unbedeutende Aufgaben zu verschwenden, wie etwa die Umwandlung von PDF-Dokumenten in einfache Präsentationsfolien. Diese Situation zeigt einen abrupten Kurswechsel eines Unternehmens, das Mitarbeiter noch vor wenigen Monaten mit fehlenden Beförderungen bedrohte, wenn sie keine AI-Tools nutzten.

Die Token-Krise und wirtschaftliche Effizienz

Justice Kwak, Leiter der AI-Strategie bei Accenture, räumte in einem internen Meeting ein, dass die AI-Kosten begonnen haben, die gesamte Finanzstruktur des Unternehmens ernsthaft zu beeinflussen. Seinen Worten zufolge steigen die Kosten unerwartet an, und Führungskräfte auf CFO- (Chief Financial Officer) und CIO-Ebene (Chief Information Officer) stellen nun offen die Frage, ob die ausgegebenen Mittel gerechtfertigt sind.

AI-Modelle, insbesondere ChatGPT oder andere große Sprachmodelle, verbrauchen für jede Anfrage eine bestimmte Menge an "Token" (Einheiten der Rechenleistung). Zuvor hatten Unternehmen sogar interne Bewertungssysteme eingeführt, um Mitarbeiter zur Adaption dieser Technologien zu motivieren. In der Praxis führt jedoch die Nutzung von AI-Tools für banale Aufgaben, die leicht manuell erledigt werden könnten, anstatt für die Lösung komplexer Probleme, zu erheblichen finanziellen Verlusten.

Marktrückgang und Zukunftsaussichten

Dieser Trend wirkt sich nicht nur auf einzelne Unternehmen, sondern auf den gesamten Technologiemarkt aus. In den letzten Tagen war ein Sinken der Aktienkurse von Unternehmen zu beobachten, die mit dem AI-Sektor verbunden sind, insbesondere bei Herstellern von Speicherchips. Analysten bezeichnen dies als "AI Selloff", da Investoren nun nicht mehr nur auf die neue Technologie , sondern auf deren Fähigkeit zur Generierung konkreter Einnahmen achten.

In der aktuellen Phase hat die AI-Industrie ihre "neu und spannend"-Ära verlassen und ist an einem Punkt angelangt, an dem sie ihren wirtschaftlichen Wert beweisen muss. Während der Unternehmenssektor in Usbekistan AI-Tools schrittweise einführt, zeigt die globale Erfahrung, dass bei der Nutzung der Technologie nicht die Quantität, sondern Qualität und wirtschaftliche Effizienz im Vordergrund stehen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen AI-Budgets nicht mehr als unendlich betrachten. In Zukunft könnten wir noch strengere Regeln für die Nutzung von AI-Tools und Systeme erleben, die den Zugriff nur für Aufgaben mit hohem Mehrwert gestatten.