Patronus AI sammelt 50 Millionen Dollar zum Testen von AI-Agenten

·21·Technologie
Patronus AI sammelt 50 Millionen Dollar zum Testen von AI-Agenten

Heutzutage entwickeln sich Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) von der einfachen Beantwortung von Fragen hin zu Agenten, die komplexe und mehrstufige Aufgaben unabhängig ausführen können. Bevor man diesen Agenten jedoch verantwortungsvolle Aufgaben wie Finanzanalysen oder Reisebuchungen überträgt, bleibt die Überprüfung ihrer Zuverlässigkeit eines der dringendsten Probleme. Das Startup Patronus AI, gegründet von ehemaligen Meta AI-Forschern, hat 50 Millionen Dollar eingesammelt, um genau dieses Problem zu lösen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Diese Mittel, die im Rahmen einer von Greenfield Partners angeführten Series-B-Finanzierungsrunde mobilisiert wurden, erhöhten das Gesamtkapital des Unternehmens auf 70 Millionen Dollar. An der Runde beteiligten sich auch große Investoren wie Notable Capital, Lightspeed, Datadog und Samsung. Dieses hohe Interesse belegt die enorme Nachfrage nach den Lösungen von Patronus AI.

Digitale Welten und Stresstests

Patronus AI erstellt mithilfe seiner "digitalen Weltmodelle" Kopien von Websites und internen Systemen. In diesen simulierten Umgebungen werden AI-Agenten unter verschiedenen unerwarteten Szenarien Stresstests unterzogen. Dieser Prozess ähnelt der Methode von Unternehmen wie Waymo beim Testen autonomer Fahrzeuge: Bevor das Auto auf die Straße geht, bereitet es sich in einer virtuellen Welt auf gefährliche Situationen vor, wie schlechtes Wetter oder ein Kind, das plötzlich auf die Straße läuft.

Derzeit nutzen viele AI-Labore verschiedene Benchmarks, um die Fähigkeiten ihrer Modelle zu demonstrieren. Ein hoher Score garantiert jedoch nicht immer, dass die künstliche Intelligenz komplexe Aufgaben in der realen Welt fehlerfrei ausführt. Das von Patronus AI entwickelte System erkennt, wenn Agenten versuchen zu "schummeln" – also versuchen, Ergebnisse über Abkürzungen zu erreichen, ohne die Aufgabe vollständig zu lösen – und zwingt sie zur korrekten Arbeitsweise.

Glenn Solomon, Managing Director von Notable Capital, betonte, dass die Einnahmen von Patronus AI im vergangenen Jahr um das 15-fache gestiegen sind. Derzeit sind fast alle führenden AI-Labore und viele aufstrebende Startups Kunden des Unternehmens. Dies zeigt, wie groß der Marktbedarf an AI-Sicherheit und Zuverlässigkeit ist.

In der aktuellen Phase bietet Patronus AI Simulationsumgebungen primär für die Softwareentwicklung und den Finanzsektor an. Laut Mitgründer Anand Kannappan ist dies erst der Anfang, und in Zukunft werden digitale Testfelder für viele weitere Branchen geschaffen. Dies ermöglicht eine tiefere und sicherere Integration von AI-Agenten in unser tägliches Leben.

Patronus AIKünstliche IntelligenzInvestitionStartupTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA testet KI-gestütztes Weltraumsystem zur BranderkennungNASA testet KI-gestütztes Weltraumsystem zur BranderkennungHeute, 01:20Polymarket-Plattform Opfer eines Cyberangriffs: Hacker stehlen NutzergelderPolymarket-Plattform Opfer eines Cyberangriffs: Hacker stehlen NutzergelderHeute, 00:59Microsoft erhöht Xbox-Konsolenpreise: Ist der AI-Boom die UrsacheMicrosoft erhöht Xbox-Konsolenpreise: Ist der AI-Boom die UrsacheHeute, 00:57OpenAI stärkt die Internetsicherheit mit der neuen Patch the Planet InitiativeOpenAI stärkt die Internetsicherheit mit der neuen Patch the Planet InitiativeHeute, 00:55IBM stellt die weltweit erste Chip-Technologie unter 1 Nanometer vorIBM stellt die weltweit erste Chip-Technologie unter 1 Nanometer vorHeute, 00:23Notion stellt E-Mail-Dienst ein, um sich vollständig auf KI zu konzentrierenNotion stellt E-Mail-Dienst ein, um sich vollständig auf KI zu konzentrierenHeute, 00:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt