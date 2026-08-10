Venmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-Store

Google hat in seinem digitalen Google Play Store eine neue Finanzoption für Nutzer eingeführt. Laut ixbt.com können Nutzer in den USA jetzt den beliebten Dienst Venmo verwenden, um Apps, Spiele, Abonnements und andere digitale Inhalte zu bezahlen. Die Neuerung soll digitale Einkäufe komfortabler machen. Techcrunch.com berichtet .

Mit der neuen Funktion können Kunden ihr Venmo-Guthaben oder direkt damit verknüpfte Bankkonten und Karten nutzen. Über diese Zahlungsmethode lassen sich außerdem Content-Ersteller in verschiedenen Apps mit Trinkgeldern unterstützen und regelmäßige Abonnements bezahlen. Nutzer können ihr Venmo-Konto einfach über den Bereich für Zahlungsmethoden in ihrem Profil verknüpfen.

Ausbau des digitalen Zahlungsökosystems

Google Play bietet seinen Nutzern inzwischen verschiedene Finanzinstrumente. Die Plattform unterstützt bereits digitale Wallets wie PayPal und Cash App sowie Bankkarten führender Zahlungsnetzwerke wie American Express, Visa, Mastercard, Discover und JCB. Außerhalb der USA testet das Unternehmen außerdem Möglichkeiten, digitale Einkäufe in nahegelegenen Geschäften bar zu bezahlen.

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Volumen digitaler Transaktionen im Markt für mobile Apps rasant wächst. Nach Angaben des Analyseunternehmens Sensor Tower sind die weltweiten Ausgaben der Nutzer für In-App-Käufe in den iOS- und Google-Play-Stores deutlich gestiegen. 2025 überstieg dieser Wert 167 Milliarden US-Dollar und lag damit 10,6 % über dem Vorjahreszeitraum.