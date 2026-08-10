Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!

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Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!

Die Asienmeisterschaften im Gewichtheben der Junioren und Jugendlichen in Taschkent werden mit erbitterten und spannenden Duellen fortgesetzt. Am nächsten Wettkampftag überzeugten die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft und gewannen weitere Medaillen.

Das Sportministerium der Republik Usbekistan gab die erfreuliche Nachricht offiziell bekannt.

Marjona Abdumutalova ist Asienmeisterin!

Der Reißen-Wettbewerb in der Gewichtsklasse bis 57 kg verlief für die usbekischen Gewichtheberinnen äußerst erfolgreich.

Unsere talentierte Athletin Marjona Abdumutalova bewältigte nacheinander 85, 88 und 90 kg und ließ alle ihre Konkurrentinnen hinter sich. Dank dieses herausragenden Ergebnisses wurde Marjona im Reißen Asienmeisterin der Jugend!

Bemerkenswert ist, dass Abdumutalovas Triumph als erste Goldmedaille Usbekistans bei dieser Asienmeisterschaft in die Bilanz einging.

Silbermedaille für Zarina Abdullahakova

Auch eine weitere Vertreterin in derselben Gewichtsklasse bis 57 kg, Zarina Abdullahakova, stand auf dem Podium.

Im Reißen hob sie erfolgreich 74 und 78 kg und gewann die Silbermedaille der Junioren-Asienmeisterschaften.

Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!

Zur Information: In der Gewichtsklasse bis 57 kg dauern die spannenden Wettbewerbe im Stoßen und im Zweikampf derzeit noch an.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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