CALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlich

Der chinesische Batteriegigant CALB hat nach dem massenhaften Ausfall von Batterien in Elektrofahrzeugen von GAC umfassende interne technische Reformen eingeleitet. Laut ixbt.com sollen die Maßnahmen die Produktionskontrollen verschärfen, die Qualitätsanforderungen an Zellen erhöhen und das System für den Umgang mit Rohstoffen und Kunden grundlegend überarbeiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ursache des Problems waren Defekte an LFP-Batterien mit einer Kapazität von 177 A·ch, die in Fahrzeugen von GAC Aion verbaut waren. In der ersten Julihälfte wurden auf chinesischen Verbraucherbeschwerdeplattformen ganze 182 Beschwerden registriert. Es wurde festgestellt, dass das Problem potenziell fast 213.000 Fahrzeuge betreffen könnte; der Defekt trat in etwa 4,7 % der Fälle auf.

Neue Standards für die Qualitätskontrolle

Nach dem Vorfall verlängerte GAC die Batteriegarantie auf acht Jahre oder 300.000 Kilometer. CALB verpflichtete sich seinerseits, zur Behebung der Mängel kostenlose Diagnosen und Wartungsleistungen anzubieten. Um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern, unterzieht der Hersteller seine technologischen Prozesse nun einer strengen Kontrolle.

Insbesondere hat CALB die Kontrolle der Dicke und Dichte der Elektrodenbeschichtung deutlich verschärft. Künftig muss die Abweichung der Flächendichte strikt innerhalb von ±1,5 % liegen. Dies ist entscheidend für die langfristige Stabilität und Sicherheit der Batterien.

Audit der Produktion und Rohstoffe

Im Rahmen der Verbesserung der technologischen Prozesse wurde auch die Kontrolle von Feuchtigkeit und Taupunkt beim Einfüllen des Elektrolyten verschärft. Während man sich zuvor auf tägliche Stichproben beschränkte, wird nun jede gefertigte Rolle einzeln analysiert.

Darüber hinaus führt das Unternehmen ein vollständiges Audit der Bestände an Rohstoffen, Klebstoffen, Isoliermaterialien und Zusatzstoffen durch, die 2022–2023 eingekauft wurden. All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Sicherheitsstandards in der globalen Elektrofahrzeugindustrie weiter zu erhöhen.