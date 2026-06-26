SpaceX testet neues Starship-Triebwerk erfolgreich

SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Eroberung des Weltraums gemacht. Am Massey's Test Site Komplex auf dem Starbase-Gelände wurden statische Zündtests am Ship 40, einem neuen Prototyp des Starship-Raumschiffs, erfolgreich abgeschlossen. Dieser Test ist von entscheidender Bedeutung, um die Flugbereitschaft des Fahrzeugs zu überprüfen und die Sicherheit zukünftiger Missionen zu gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Während des Tests wurde eines der in der Oberstufe des Schiffes installierten Triebwerke kurzzeitig gezündet. Laut dem Portal Ixbt.com lief das Triebwerk etwa 10 Sekunden lang. In dieser Zeit analysierten Experten das Treibstoffsystem und die Stabilität des Triebwerks unter extremen Bedingungen. Die nach dem Test entstandene riesige Gaswolke löste sich schnell auf, was belegt, dass der Prozess planmäßig verlief.

Vorbereitung auf Flight 13

Dieser statische Test ist Teil der Vorbereitungen für den nächsten Testflug namens Flight 13. Der Prototyp Ship 40 soll zusammen mit dem Booster 20 ins All starten. Experten vermuten, dass die Zündung des Triebwerks am Boden vor dem Flug den Prozess der erneuten Zündung im Orbit simulieren könnte.

Gwynne Shotwell, Präsidentin und COO von SpaceX, betonte, dass das Szenario des kommenden 13. Fluges in vielerlei Hinsicht die Mission Flight 12 wiederholen wird. Dies zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, seine Technologien schrittweise zu verbessern und Fehler auf Null zu reduzieren.

Die langfristigen Pläne des Unternehmens sind noch ehrgeiziger. Berichten zufolge wird die Mission Flight 14 der erste vollständige orbitale Flug in der Geschichte von Starship sein. Derzeit schreiten die Installationsarbeiten am Mechazilla-Turm, der zum Starten und Auffangen dieser riesigen Raketen dient, am Weltraumbahnhof am Cape Canaveral in Florida zügig voran.

Das Starship-Projekt ist nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte Menschheit wichtig, da dieses Schiff als Haupttransportmittel für die zukünftige Erschließung des Mondes und die ersten Expeditionen zum Mars vorgesehen ist. Die erfolgreichen Zündtests bestätigen erneut, dass Elon Musks Traum von wiederverwendbaren Raketensystemen Wirklichkeit wird.