Anomale Hitzewellen in ganz Europa haben die Nachfrage nach Klimatechnik auf ein Rekordniveau getrieben. Diese Situation eröffnet neue Marktchancen für führende asiatische Hersteller, insbesondere Samsung Electronics, Midea und Mitsubishi Electric. In Regionen, in denen Klimaanlagen zuvor unüblich waren, werden Kühlsysteme nun zu einer lebensnotwendigen Notwendigkeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben von Samsung Electronics stiegen die Absatzvolumina in großen Märkten wie Italien, Spanien und Frankreich im ersten Halbjahr dieses Jahres im zweistelligen Bereich. Experten des Unternehmens führen diese Dynamik auf die verlängerte Sommersaison und den stetigen Anstieg der Durchschnittstemperaturen zurück. Traditionell sind Kühlsysteme in den alten Wohnbeständen Europas weniger verbreitet, was zur aktuellen Verschärfung der Nachfrage geführt hat.

Marktknappheit und Preiskämpfe

Das chinesische Unternehmen Midea meldete einen regelrechten Hype um sein PortaSplit-Modell. In einigen Vertriebskanälen sind diese Geräte vollständig ausverkauft, und auf dem Sekundärmarkt werden sie teilweise teurer als Neugeräte gehandelt. Die Hitzewelle in den letzten zwei Maiwochen hat die Verkäufe in beispiellosem Tempo beschleunigt.

Statistischen Daten zufolge stiegen die Verkäufe von Klimaanlagen auf E-Commerce-Plattformen in Deutschland im Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent. Die Liefermengen nach Spanien und Frankreich übertrafen die Vorjahreswerte um 108 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass europäische Verbraucher versuchen, sich an den Klimawandel anzupassen.

Installationskosten und technische Komplexität

Der Kauf einer Klimaanlage in Europa ist nur ein Teil des Problems. Ixbt.com berichtet, dass die Installation von Kühlsystemen in alten Gebäuden technisch komplex und sehr teuer ist. Vertreter von Midea wiesen darauf hin, dass die Montagekosten in europäischen Ländern 1.000 Euro übersteigen können, was für viele Familien eine größere finanzielle Belastung darstellt als der Kauf des Geräts selbst.

Im Vergleich zur Situation in Usbekistan erscheint die Lage in Europa wesentlich komplexer. In Zentralasien, insbesondere in unserem Land, gelten Klimaanlagen seit langem als Standard-Haushaltsgeräte, und die Installationsdienste sind wesentlich günstiger und verbreiteter. In Europa müssen Kunden aufgrund eines Mangels an qualifizierten Fachkräften und strenger Architekturvorschriften wochenlang auf die Montage warten.

Experten glauben, dass die asiatischen Tech-Giganten ihren Anteil am europäischen Markt weiter ausbauen werden, solange die Erderwärmung anhält. Mitsubishi Electric und andere Marken haben sich bereits an die spezifischen Anforderungen der Region angepasst und arbeiten an energieeffizienten und geräuscharmen Modellen. Dies könnte in Zukunft auch das Stadtbild europäischer Städte verändern.