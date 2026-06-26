Schnellste und stabilste Mobilfunkbetreiber auf den Autobahnen der Region Moskau ermittelt

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Schnellste und stabilste Mobilfunkbetreiber auf den Autobahnen der Region Moskau ermittelt

Neue Forschungsergebnisse zur Qualität des mobilen Internets und der Sprachverbindung auf den Hauptverkehrswegen und in den ländlichen Gebieten rund um die russische Hauptstadt wurden veröffentlicht. Analysen der unabhängigen Agentur TelecomDaily zeigten die realen Möglichkeiten der Mobilfunkbetreiber in der Region auf. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut TelecomDaily legten Experten bei Testläufen im Juni 2026 fast 800 Kilometer entlang von acht Hauptverkehrswegen der Region Moskau zurück. Die Ergebnisse zeigten, dass MegaFon bei der Datenübertragungsgeschwindigkeit die Führung übernahm. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit im Netz dieses Betreibers betrug 68,9 Mbps, was 27 Prozent über dem Ergebnis des nächsten Wettbewerbers liegt.

Auch beim ausgehenden Datenverkehr, also der Upload-Geschwindigkeit, verzeichnete MegaFon ein hohes Ergebnis — 22,9 Mbps. Dieser Wert ist wichtig beim Hochladen von Videos in soziale Netzwerke oder bei Videoanrufen. In Bezug auf die Stabilität und Zuverlässigkeit der Verbindung gingen jedoch andere Betreiber in Führung.

Verbindungszuverlässigkeit und Signallatenz

Beeline wurde als führend bei den Kennzahlen für die Kontinuität und Qualität der Verbindung eingestuft. Die Zuverlässigkeitsrate dieses Betreibers beim Laden einer Referenzseite (Kepler-Test) betrug 98,8 Prozent. Den zweiten Platz belegte T2 (ehemals Tele2) mit 97,6 Prozent, während MegaFon mit 97,4 Prozent den dritten Platz belegte. Im MTS-Netz lag dieser Wert bei 80,4 Prozent.

Beeline und T2 zeigten auch bei der Signalübertragungsverzögerung (Ping) die besten Ergebnisse. Dieser Wert ist für Online-Spiele und Echtzeit-Anwendungen äußerst wichtig. MTS und MegaFon verzeichneten in diesem Bereich etwas niedrigere Ergebnisse.

Qualität der Sprachverbindung

Bei herkömmlichen Sprachanrufen stellt sich die Situation wie folgt dar:

  • Der Betreiber T2 gewährleistete die höchste Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes;
  • Beeline zeigte die besten Ergebnisse bei der Kontinuität der Anrufe, der Verbindungsgeschwindigkeit und der Qualität der Sprachübertragung.
Die Studie zeigt, dass die Kommunikationsqualität auf großen Autobahnen und in Vorortgebieten direkt von den Investitionen der Betreiber in die Infrastruktur abhängt. In hochbelasteten Gebieten wie der Region Moskau bleibt die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Geschwindigkeit und Stabilität die Hauptaufgabe.

Diese Informationen könnten auch für Nutzer in Usbekistan interessant sein, da in unserem Land ebenfalls aktive Arbeiten zum Ausbau der 4G- und 5G-Netze entlang der Autobahnen und zur Verbesserung der Kommunikationsqualität durchgeführt werden. Dieses Wettbewerbsumfeld und die technologischen Lösungen auf dem russischen Markt dienen als spezifisches Modell für die regionale Kommunikationsentwicklung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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