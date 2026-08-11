LG präsentiert den OLED-Fernseher W6 mit weniger als einem Zentimeter Dicke

Bei einer Präsentation in London hat LG sein neuestes Flaggschiff, den Premium-Fernseher Signature OLED W6, vorgestellt. Laut ixbt.com fällt die neue Technologie durch ihr Design auf, das nahezu vollständig mit der Wand verschmilzt und so dünn wie ein Bleistift ist. Dadurch entsteht ein „TV-Tapeten“-Effekt im Wohnraum. Dies berichtet ixbt.com .

Die Möglichkeit zur drahtlosen Bildübertragung gilt als wichtigste technische Errungenschaft des Geräts. Der LG Signature OLED W6 ist der weltweit erste Fernseher mit der Zertifizierung TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision. Damit kann 4K-Video in Echtzeit mit bis zu 165 Hz ohne Qualitätsverlust und spürbare Verzögerungen an den Fernseher übertragen werden.

Technische Möglichkeiten und Prozessor der nächsten Generation

Das Gehäuse des innovativen Fernsehers liegt äußerst dicht an der Wand an, während alle externen Geräte über die spezielle Zero Connect Box angeschlossen werden. Laut Quelle ist dieses externe Modul 35 Prozent kompakter als die Lösungen der vorherigen Generation und ermöglicht es Nutzern, auf überflüssige Kabel zu verzichten.

Im Fernseher arbeitet der neue Alpha 11 4K Gen3 Prozessor mit einer neuronalen Netzwerkeinheit. Nach Angaben des Herstellers ist der neue Chip 5,6-mal leistungsfähiger als sein Vorgänger. Auch die Grafikeinheit wurde um 70 Prozent verbessert, wodurch dynamische Szenen besser verarbeitet und Bilddetails präziser dargestellt werden können.

Display und Antireflexbeschichtung

Neben einer hochwertigen Bilddarstellung verfügt das neue OLED-Display über eine moderne Schutzschicht. Der Bildschirm ist mit einer speziellen Antireflexbeschichtung versehen, die Lichtreflexionen ungefähr halbiert.

Diese Technologie bewahrt auch bei hoher Raumhelligkeit satte Farben und den tiefen Glanz von Schwarztönen. Dadurch hebt sie das Filmerlebnis zu Hause auf eine neue Stufe.