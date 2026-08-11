Elefant rettet seine Partnerin in China und kippt Ladestation um (Video)

In der chinesischen Provinz Yunnan sorgte eine Herde wilder Elefanten nahe einer Ladestation für Elektrofahrzeuge für einen ungewöhnlichen Vorfall. Das Ereignis ereignete sich am 6. August am Straßenrand und verbreitete sich kurz darauf in den sozialen Medien.

Laut dem Free Press Journal hatte sich das Bein eines Elefanten beim Weitergehen in einem Ladekabel verfangen. Daraufhin näherte sich ein anderer Elefant der Ladestation und kippte sie um.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera lösten unter Internetnutzern heftige Diskussionen aus. Einige vermuteten, der Elefant habe die Station absichtlich umgestoßen, um seinem Partner zu helfen. Andere meinten, das Tier habe möglicherweise lediglich einen unbekannten Gegenstand untersucht und getestet, ob er stabil ist.

Dieser ungewöhnliche Vorfall gab erneut Anlass zu Diskussionen über das Verhalten und die sozialen Beziehungen der in Yunnan lebenden wilden Elefanten.

Evwire zufolge unterbrachen Fachleute während des Vorfalls die Stromversorgung. Nach etwa einer halben Stunde verließen die Elefanten das Gebiet. Das Ladekabel wurde beschädigt; ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf fast 20.000 Yuan, umgerechnet etwa 2.800 US-Dollar.

Hat der Elefant Ihrer Meinung nach richtig gehandelt, um seinen Partner zu schützen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.