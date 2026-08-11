Spotify kennzeichnet KI-generierte Artists mit speziellen Abzeichen

Der beliebte Streamingdienst Spotify hat angekündigt, auf seiner Plattform mithilfe von KI erstellte Künstlerprofile mit speziellen „AI Persona“-Abzeichen zu kennzeichnen und ihre Musik aus dem Empfehlungssystem auszuschließen. Diese Änderungen gelten als wichtiger Schritt des Streamingriesen, um das Ökosystem für Musikinhalte zu regulieren und Nutzern einen hochwertigen Dienst zu bieten. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com werden Nutzer ab Mitte September spezielle Abzeichen auf Künstlerseiten sehen, die keine reale Person, sondern eine durch KI erzeugte Persona darstellen. Das neue Kennzeichnungssystem soll den zunehmenden Strom KI-generierter Inhalte in der Musikindustrie eindämmen.

So werden KI-Profile identifiziert

Unternehmensvertreter erklärten, dass Künstler sich zwar freiwillig als KI ausweisen können, die Plattform sich jedoch nicht allein auf solche Angaben stützt. Spotify wird spezielle Prüfungen durchführen, um festzustellen, ob der Name und das visuelle Erscheinungsbild eines Künstlers mithilfe fotorealistischer KI erstellt wurden.

Zunächst werden Profile geprüft, die eine bestimmte Zahl an Hörern überschritten haben. So wird sichergestellt, dass die meistgehörten Künstler zuerst erfasst werden. Nach der Identifizierung erscheinen „AI Persona“-Abzeichen auf dem Banner des Künstlerprofils und im Bereich „Über mich“ (About), in den Suchergebnissen sowie neben den Titeln in Playlists.

Empfehlungspolitik und Nutzerrechte

Standardmäßig nimmt Spotify KI-Personas nicht in seine redaktionellen oder algorithmischen Empfehlungen auf. Auch in die personalisierten Empfehlungen der Nutzer wird diese Art von Musik nicht aufgenommen – es sei denn, der Hörer hat den betreffenden Künstler abonniert.

Nur der Nutzer selbst kann entscheiden, einen Künstler zu abonnieren. Dies ist ein klares Signal dafür, dass der Hörer die Musik genau dieses Kreativen hören möchte. Künstler können außerdem Einspruch einlegen, wenn sie der Ansicht sind, dass ein Abzeichen irrtümlich vergeben wurde.

Zur Erläuterung der Entscheidung erklärte das Unternehmen, es glaube, dass alle Kreativen bei ihrer Darstellung künstlerische Freiheit genießen. Die Programmgestaltung von Spotify ziele jedoch darauf ab, die Musik echter Künstler zu fördern, die eine reale Karriere aufbauen. Zugleich wurde klargestellt, dass das „AI Persona“-Abzeichen das Künstlerprofil bewertet und nicht die Musik selbst.