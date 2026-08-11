John Barnes lobt Mohamed Salahs Wechsel zu Trabzonspor

Die Liverpool-Legende John Barnes lobte Mohamed Salahs Entscheidung, zu Trabzonspor zu wechseln, in einem exklusiven Interview mit GOAL und bezeichnete den Ägypter als respektwürdig, weil er nicht den „einfachen Weg“ gewählt habe. Nachdem er mit dem Premier-League-Giganten neun Trophäen gewonnen und 257 Tore erzielt hat, schlägt der ägyptische Angreifer ein neues Kapitel seiner Karriere auf und bereitet sich darauf vor, sich in der türkischen Süper Lig zu beweisen. Goal.com berichtet darüber.

Bekanntlich durfte der erfahrene 34-jährige Angreifer trotz eines noch ein Jahr laufenden Vertrags beim Klub aus Merseyside als ablösefreier Spieler nach einem neuen Verein suchen. Obwohl Wechsel in die Saudi Pro League und die MLS intensiv diskutiert wurden, entschied sich Salah dafür, in Europa zu bleiben, und unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim türkischen Klub Trabzonspor.

Der einfache Weg und die Option Saudi-Arabien

Wie GOAL berichtet, lobte John Barnes diese Entscheidung des Spielers und betonte, dass ein Wechsel nach Saudi-Arabien möglicherweise der einfachere Weg gewesen wäre. Barnes zufolge hätte der Angreifer bei einem Wechsel in den Nahen Osten bereits im vergangenen Jahr finanziell profitiert, sich jedoch auch ein Stück weit vom Spitzenfußball entfernt.

„Wenn er damals nach Saudi-Arabien gegangen wäre, hätte er zweifellos Geld verdient und vor 2.000 Zuschauern gespielt. Jetzt ist er in eine wettbewerbsfähige Liga gewechselt, in der jede seiner Aktionen ebenfalls bewertet wird“, sagte der ehemalige Liverpool-Star.

Eine neue Herausforderung und der Druck der Fans

Die große Leidenschaft und die hohen Erwartungen der türkischen Fußballfans sind bekannt. Deshalb wird es für Mohamed Salah nicht einfach, für Trabzonspor zu spielen. Gleichzeitig bedeutet die Tatsache, dass der Klub nicht zu den stärksten Großklubs der Liga zählt, eine noch größere Verantwortung für den ägyptischen Angreifer.

Wie John Barnes betonte, entschied sich der Spieler nicht für einen Verein wie Beşiktaş oder Fenerbahçe, sondern für einen Klub, bei dem er seinen Status unter Beweis stellen muss. Das zeigt, dass es ihm nicht nur ums Geld geht, sondern auch darum, weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen.

Liverpools Transferpolitik

Es war erwartet worden, dass der englische Klub für eine hohe Ablösesumme einen etablierten Star als Ersatz für seine Legende verpflichten würde. Liverpool schlug jedoch einen anderen Weg ein und investierte 34,5 Millionen Pfund (47 Millionen Dollar) in das Potenzial des spanischen Nationalspielers Víctor Muñoz.

Experten sind der Ansicht, dass es nicht einfach sein wird, Mohamed Salah zu ersetzen, und dass seine Nachfolger naturgemäß ebenfalls einem gewissen Druck ausgesetzt sein werden. Wie sich die Karriere des ägyptischen Angreifers in der türkischen Liga entwickelt, wird sich jedoch erst mit der Zeit zeigen.