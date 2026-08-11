Wussten Sie, dass bei Seepferdchen die Männchen die Jungen zur Welt bringen? (Video)

Seepferdchen zeichnen sich durch eine der ungewöhnlichsten Fortpflanzungsmethoden in der Natur aus. Während die Schwangerschaft bei den meisten Tieren im Körper des Weibchens stattfindet, übernehmen bei Seepferdchen die Männchen diese Aufgabe.

Das Seepferdchen-Weibchen legt seine Eier in eine spezielle Bruttasche am Bauch des Männchens. Anschließend werden die Eier in dieser Tasche befruchtet, und die Entwicklung der Embryonen beginnt.

Die Bruttasche des männlichen Seepferdchens dient nicht nur zur Aufbewahrung der Eier. Dort werden die notwendigen Bedingungen für die heranwachsenden Embryonen geschaffen. Die Tasche versorgt die Embryonen mit Sauerstoff, reguliert den Salzgehalt des Wassers und sorgt für eine ihrer Entwicklung entsprechende Umgebung. Daher betrachten einige Wissenschaftler sie als ein System, das teilweise der Plazenta bei Säugetieren ähnelt.

Normalerweise entwickeln sich die Embryonen 2–4 Wochen lang. Wenn dieser Zeitraum vorbei ist, zieht das männliche Seepferdchen seine Muskeln kräftig zusammen, entlässt die Jungen aus seiner Bruttasche und bringt sie zur Welt. Bei einer Geburt können mehrere Dutzend, in manchen Fällen sogar bis zu 2.000 winzige Seepferdchen geboren werden.

Nach ihrer Geburt werden sie jedoch nicht von ihren Eltern versorgt. Die kleinen Seepferdchen beginnen sofort ein unabhängiges Leben und sind im offenen Ozean verschiedenen Gefahren ausgesetzt. Deshalb erreicht nur ein kleiner Teil das Erwachsenenalter.

Dieser einzigartige Fortpflanzungsprozess der Seepferdchen bleibt auch für Wissenschaftler ein faszinierendes Forschungsthema. Dass die Männchen einen schwangerschaftsähnlichen Prozess durchlaufen und Junge zur Welt bringen, macht Seepferdchen zu einem der ungewöhnlichsten Lebewesen der Natur.

Bei welchen anderen Tieren bringen Ihrer Meinung nach die Männchen die Jungen zur Welt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.