Arsenal will Barcelona-Verteidiger Jules Koundé verpflichten

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Arsenal will Barcelona-Verteidiger Jules Koundé verpflichten

Arsenal erwägt in den letzten Tagen des Transferfensters ernsthaft eine Verpflichtung von Barcelonas Verteidiger Jules Koundé, um die Abwehr zu verstärken. Das Team von Mikel Arteta hat den französischen Fußballer ins Visier genommen, um den durch Verletzungen entstandenen Personalmangel zu beheben, berichtet Goal.com. Goal.com berichtet darüber.

Der Londoner Klub hatte zunächst Aston-Villa-Verteidiger Ezri Konsa als wichtigstes Transferziel ausgemacht. Da der Klub aus Birmingham jedoch mehr als 75 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler forderte und diese Summe nicht der Realität des Transfermarkts entspricht, mussten die Gunners von diesem Vorhaben Abstand nehmen.

Personalsorgen in der Abwehr

Als Hauptgrund für Arsenals verstärkte Aktivitäten auf dem Transfermarkt gelten die schweren Verletzungen in der Abwehr. Stamm-Innenverteidiger William Saliba fällt aufgrund einer Rückenverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Auch Jurrien Timber kommt wegen anhaltender Knieprobleme derzeit nicht zum Einsatz.

Cheftrainer Mikel Arteta schätzt Jules Koundés Vielseitigkeit besonders. Der spanische Coach suchte nach einem Hybridverteidiger, der sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Abwehrseite gleichermaßen erfolgreich spielen kann. Der Franzose erfüllt diese taktischen Anforderungen vollständig.

Barcelonas Position und finanzielle Situation

Der katalanische Klub arbeitet daran, seine finanzielle Lage zu verbessern und die Gehaltsobergrenze auszugleichen. Nach dem Abgang von Ronald Araújo und dem erwarteten Verkauf von Marc Casadó für 40 Millionen Euro ist die Vereinsführung bereit, auch andere Angebote zu prüfen.

Unter Hansi Flick hat sich der Status des Spielers verändert, und er ist nun kein unumstrittener Stammspieler mehr. Der Trainer plant, Eric García in der kommenden Saison häufiger als Rechtsverteidiger einzusetzen. Daher würde sich Barcelona bei einem ausreichenden Angebot einem Verkauf von Jules Koundé nicht widersetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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