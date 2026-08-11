Vinicius Junior zeigte Interesse am Arsenal-Projekt

Einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der Premier League wäre fast zustande gekommen. Arsenal war sehr nah dran, den brasilianischen Star Vinicius Junior zu verpflichten, doch der Spieler zog es schließlich vor, seinen Vertrag bei Real Madrid zu verlängern. Berichten von The Athletic zufolge zeigte der Stürmer echtes Interesse am Londoner Projekt von Mikel Arteta, und vor dem Transfer fanden ernsthafte Verhandlungen statt. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Es stellte sich heraus, dass die Verhandlungen mit Real Madrid fast 18 Monate lang ins Stocken geraten waren, und genau in dieser Zeit trat Arsenal als Hauptaspirant auf. Die Vereinsführung und Cheftrainer Mikel Arteta unterstützten das Projekt persönlich und boten dem brasilianischen Stürmer an, das neue offensive Aushängeschild des Teams zu werden. Die Londoner waren angeblich sogar bereit, ihr bestehendes Gehaltsgefüge zu sprengen, da ihr Finanzpaket mit den Angeboten des Madrider Klubs mithalten konnte.

Krise bei Real Madrid und der Xabi-Alonso-Faktor

Zu einer Zeit, als Vinicius' Zukunft bei Real Madrid ungewiss war, hatte sich eine Eiszeit in den Beziehungen zwischen der Vereinsführung und dem Spieler entwickelt. Nach der Ernennung von Xabi Alonso zum Cheftrainer im Mai 2025 wurde die Situation noch komplizierter. Berichten zufolge konnte der Übungsleiter keinen Draht zum brasilianischen Stürmer finden, und der Spieler selbst teilte Vereinspräsident Florentino Peres offen mit, dass er seinen Vertrag unter diesem Trainer nicht verlängern wolle.

Auch finanzielle Differenzen zwischen den Parteien waren eines der Haupt Hindernisse. Vinicius forderte ein Gehalt von fast 30 Millionen Euro pro Jahr, einschließlich Grundgehalt, Boni sowie einer in der Vereinsgeschichte einmaligen Rekordprämie bei der Vertragsunterzeichnung. Die Tatsache, dass sein Vertrag im Juni 2027 auslaufen sollte, hatte Real Madrid große Sorgen bereitet.

Jose Mourinho sorgte für die Wende

Die Verpflichtung von Jose Mourinho als Cheftrainer im Sommer veränderte die Lage drastisch und schuf die Grundlage für den Verbleib des Spielers in Madrid. Trotz anfänglicher Reibereien gelang es dem Trainer und dem Stürmer schließlich, eine gemeinsame Basis zu finden. Infolgedessen entschied sich Vinicius trotz der hartnäckigen Bemühungen von Arsenal, dem Projekt von Real Madrid treu zu bleiben.