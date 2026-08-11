Arsenal legt Ablöse für Myles Lewis-Skelly fest

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Arsenal legt Ablöse für Myles Lewis-Skelly fest

Der Londoner Klub Arsenal hat signalisiert, dass er bereit ist, sein vielversprechendes Eigengewächs Myles Lewis-Skelly im Sommer-Transferfenster zu verkaufen. Wie The Guardian berichtet, hat der Klub aus Nordlondon für den talentierten Mittelfeldspieler einen konkreten Preis festgelegt und ihn den Premier-League-Rivalen Manchester United und Chelsea angeboten, um nach mehreren großen Verpflichtungen das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. Goal.com berichtet .

Der junge Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison unter Mikel Arteta den Titel gewann, unterschrieb im vergangenen Sommer einen neuen Fünfjahresvertrag. Die Verpflichtung von Bruno Guimarães von Newcastle United für 75 Millionen Pfund hat den Konkurrenzkampf im Kader jedoch deutlich verschärft. Deshalb ist der Klub bereit, Myles Lewis-Skelly für rund 45 Millionen Pfund zu verkaufen. Die Einnahmen sollen helfen, die Transferausgaben zu decken.

Die Transfersituation um Myles Lewis-Skelly

Der Spieler zeigte in der vergangenen Saison eindrucksvoll seine Vielseitigkeit und Entschlossenheit. Während der Verletzung von Ricardo Calafiori spielte er als Linksverteidiger, kehrte später nach einem Formtief von Martin Zubimendi jedoch auf seine bevorzugte Position im zentralen Mittelfeld zurück. Der junge Spieler kam in der Saison insgesamt 36-mal zum Einsatz und weckte das Interesse zahlreicher Spitzenklubs.

Manchester-United-Trainer Michael Carrick möchte angesichts der Verletzungsanfälligkeit von Luke Shaw einen Linksverteidiger in seinen Kader aufnehmen. Obwohl der Klub im Sommer Youri Tielemans und Andrey Santos verpflichtet hat, würde der Preis von 45 Millionen Pfund für den Verein finanziell kein Problem darstellen. Auch Newcastles Verteidiger Lewis Hall steht auf der Wunschliste der Red Devils, doch Newcastle hat nicht vor, ihn zu verkaufen.

Weitere Entwicklungen auf dem Transfermarkt

Newcastle verlor im Sommer-Transferfenster mehrere Leistungsträger. Bruno Guimarães verließ den Klub, während Sandro Tonali zu Tottenham wechselte und Anthony Gordon nach Barcelona ging. Der neue Cheftrainer Matthias Jaissle lehnt einen Abgang von Lewis Hall entschieden ab. Daher gilt die Verpflichtung von Myles Lewis-Skelly für Manchester United als realistischere und bequemere Lösung.

Auch Chelsea wurde über die Situation des Spielers auf dem Transfermarkt informiert. Myles Lewis-Skellys Professionalität und Beweglichkeit auf dem Platz haben Michael Carrick besonders beeindruckt. Obwohl sein aktueller Vertrag bis 2030 läuft, ist Arsenal bereit, den Transfer zur Sicherung der finanziellen Stabilität abzuschließen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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