Block Blast! wird auf Apple Arcade werbefrei angeboten

Block Blast!, eines der meistgeladenen Mobile Games des vergangenen Jahres, wird bald auf Apples abonnementbasiertem Spieledienst Apple Arcade erscheinen. Apple kündigte am Dienstag die Aufnahme von Block Blast!+ an, einer werbefreien Version des beliebten Puzzlespiels. Damit können Nutzer ihr Lieblingsspiel ohne Ablenkungen genießen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut dem Analyseunternehmen Appfigures wurde das Puzzlespiel im Laufe seiner bisherigen Geschichte rund 725 Millionen Mal heruntergeladen. Andere unabhängige Quellen und Schätzungen kommen sogar auf 868 Millionen Downloads. Das Spiel erscheint am 3. September auf Apple Arcade zusammen mit Art of Fauna: Cozy Puzzles+, einem Gewinner der App Store Awards 2025, und weiteren spannenden Projekten.

Beliebtheit und Downloadzahlen des Spiels

Nach Apples internen Daten war Block Blast! 2025 das meistgeladene kostenlose Spiel für iPhone. Der Entwickler Hungry Studio und Drittanbieter für App-Analysen wie Sensor Tower berichten, dass das Projekt seine führende Position in den ersten Monaten des Jahres 2026 behauptet und weiterhin Platz 1 belegt.

Da das Puzzlespiel weiterhin jeden Monat zig Millionen neue Nutzer anzieht, fragen sich Experten, warum sich das Studio für die Veröffentlichung einer werbefreien Arcade-Version entschieden hat, obwohl sich das Wachstum nicht verlangsamt hatte. Auch in den vergangenen Monaten zeigte das Spiel eine hohe Aktivität und verzeichnete weltweit 70 Millionen täglich sowie 300 Millionen monatlich aktive Nutzer. Selbst beim diesjährigen Coachella-Festival wurde das Projekt aktiv beworben.

Warum ist die Arcade-Version wichtig?

Eine genauere Datenanalyse zeigt jedoch, dass die Downloadzahlen von Block Blast! gegenüber dem Höchststand Ende 2024 leicht zurückgegangen sind. Damals wurden fast 50 Millionen Downloads pro Monat verzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel eine gewisse Reifephase erreicht hat und der Zeitpunkt günstig ist, es in Apples Abonnementdienst aufzunehmen.

Für die große Fangemeinde beendet die Arcade-Version das frustrierendste Problem des Spiels: die ständig eingeblendete Werbung. Nach jeder Niederlage mussten Nutzer vor dem Start einer neuen Spielrunde Werbung ansehen, wodurch sie oft gezwungen waren, die App zu schließen und erneut zu öffnen. Deshalb hatten Fans schon lange eine werbefreie Spielmöglichkeit im Rahmen eines Abonnements gefordert.

Neue Möglichkeiten bei Apple Arcade

Apple Arcade kostet 6,99 $ pro Monat und umfasst mehr als 200 Spiele. Alternativ lässt sich der Dienst mit Apple-One-Tarifen kombinieren, die für Einzelpersonen bei 19,95 $ pro Monat beginnen. Zu den weiteren Projekten, die am 3. September auf Arcade starten, gehören: