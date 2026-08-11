Neuer Cheftrainer bei Metallurg: Wer folgt auf Muminjonov?

Die Vereinsführung von Bekobods Metallurg hat nach dem Rücktritt von Ilhom Muminjonov die Ernennung eines neuen Cheftrainers bekannt gegeben. Künftig wird der Klub vom erfahrenen Fachmann Ilyos Qurbonov geführt, der seit vielen Jahren zur Entwicklung des Fußballs in Bekobod beiträgt.

Der Pressedienst des Klubs aus Bekobod gab dies offiziell bekannt.

Ein bekanntes Gesicht folgt auf Ilhom Muminjonov

Zur Erinnerung: Cheftrainer Ilhom Muminjonov trat nach unerwarteten Punktverlusten in der Hinrunde und einem Unentschieden gegen Yaypan am 14. Spieltag auf eigenen Wunsch zurück. Nachdem die Vereinsführung den Rücktritt angenommen hatte, entschied sie sich gegen einen externen Trainer und für Ilyos Qurbonov, der das Vereinssystem bestens kennt.

Bislang war Ilyos Qurbonov erfolgreich im Trainerstab der Mannschaft tätig.

Ilyos Qurbonov — Metallurgs treuer Wegbegleiter

Der neue Cheftrainer ist im Fußball von Bekobod und bei den Fans keineswegs unbekannt. Seine umfangreiche Erfahrung bei Metallurg und im Trainerberuf umfasst folgende wichtige Stationen:

Spielerkarriere im Klub: Ilyos Qurbonov verteidigte viele Jahre lang die Farben von Metallurg auf dem Platz und gehörte zu den Führungsspielern der Mannschaft;

Schwierige Herausforderungen und 2023: Im Jahr 2023 übernahm er im Klub als Co-Trainer wichtige Aufgaben;

Mut in der Super League (2024): In der Saison 2024, als Metallurg in eine schwierige Lage in der Tabelle geriet, leistete Qurbonov einen maßgeblichen direkten Beitrag zum Verbleib der Mannschaft in der Super League;

Internationale Erfahrung: Zudem war der Fachmann erfolgreich als Cheftrainer des renommierten tadschikischen Klubs Istaravshan tätig.

Neue Ziele und Aufgaben für die Mannschaft

Die Vereinsführung ist überzeugt, dass Ilyos Qurbonovs große Erfahrung, sein Wissen über das interne Mannschaftsklima und seine genaue Kenntnis der Fähigkeiten der Spieler entscheidend dazu beitragen werden, Metallurgs Tabellenposition zu verbessern und die gesetzten Ziele zu erreichen.

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