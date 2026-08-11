KI zur Erklärung von Figuren in Yandex Books gestartet

Laut dem Pressedienst von Yandex können Abonnenten des Dienstes Yandex Books erste Funktionen des KI-Assistenten Lumen testen. Das Unternehmen plant, ihn künftig in seine Unterhaltungsdienste zu integrieren. Die neue Funktion liefert Lesern ausführliche Informationen über die Figuren eines Werkes, ihre Rolle in der Handlung und ihre Beziehungen zueinander. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Neuerung ist besonders für Nutzer hilfreich, die beim Lesen eines Buches oder Hören des Hörbuchs eine längere Pause eingelegt und den Handlungsverlauf teilweise vergessen haben. Die KI erfasst genau, bis zu welcher Stelle der Nutzer gelesen oder gehört hat, und gibt keine unnötigen Details preis.

Spoilerfreier Ansatz

Die Entwickler betonen, dass Lumen keine Informationen über künftige Ereignisse vorwegnimmt, sondern nur über Figuren und Ereignisse spricht, mit denen der Nutzer bereits vertraut ist. So bleibt die Spannung während der Lektüre erhalten.

Auch die Nutzung der neuen Funktion ist sehr einfach: Es genügt, auf dem E-Reader oder im Player die Lumen-Schaltfläche zu drücken und den Abschnitt „Über die Figuren“ auszuwählen. Derzeit funktioniert die Funktion bei den meisten E-Books und Hörbüchern mit vorhandenen Hauptfiguren.

Wo und wie funktioniert die Funktion?

Derzeit kann die Funktion über die mobilen Yandex-Books-Apps für Android und iOS genutzt werden. Außerdem können Nutzer den KI-Assistenten über die spezielle Website lumen.yandex.ru aktivieren.

Unternehmensvertreter zufolge läuft die Funktion derzeit im Testbetrieb. Der öffentliche Start des vollständigen KI-Dienstes ist bis Ende dieses Jahres geplant. Damit soll die Arbeit mit digitaler Literatur noch interessanter und interaktiver werden.