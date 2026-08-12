Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben offiziell geheiratet (Video)

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Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben offiziell geheiratet (Video)

Cristiano Ronaldo Die Nachricht über die Hochzeit von Cristiano Ronaldo und seiner langjährigen Lebensgefährtin Georgina Rodríguez war bereits mehrfach Thema. Es wurde erwartet, dass die Hochzeit des Paares als luxuriöse Zeremonie mit zahlreichen prominenten Gästen stattfinden würde.

Laut dem Magazin Us Weekly haben Ronaldo und Georgina jedoch am 11. August in Portugal offiziell geheiratet. Statt eine große Feier zu veranstalten, entschieden sich die Verliebten dafür, diesen wichtigen Tag nur im Kreis ihrer engsten Angehörigen zu feiern. Auch Ronaldos und Georginas fünf Kinder nahmen an der Feier teil.

Der Fußballstar bestätigte seine Eheschließung auf Instagram, indem er ein Foto der Eheringe mit der Aufschrift „C&G“ veröffentlichte.

Damit haben Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, die seit vielen Jahren zusammenleben, ihre Beziehung offiziell durch die Ehe gefestigt. Wir wünschen ihnen ein langes und glückliches Familienleben.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezPortugalInstagramUs Weekly
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