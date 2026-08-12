HMD Bereitet Einen Neuen Slider Im Legendären Nokia-N95-Design Vor

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HMD Bereitet Einen Neuen Slider Im Legendären Nokia-N95-Design Vor

HMD bereitet die Veröffentlichung eines besonderen Slider-Smartphones vor, das an moderne Anforderungen angepasst ist. Laut ixbt.com soll das neue Gerät die Idee des zuvor eingestellten Nokia N95 fortführen, voraussichtlich jedoch zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten werden. Laut Ixbt.com berichtet dies.

Eine neue Interpretation eines legendären Designs

Das Projekt basiert auf früheren Konzepten, die bei Technikbegeisterten großes Interesse geweckt haben. Die neue Slider-Konstruktion ist besonders interessant, weil sie klassische und moderne Funktionen gleichermaßen komfortabel miteinander verbindet.

Nach Angaben von Insidern wird das Gerät über einen nach vorn verschiebbaren Display-Mechanismus verfügen. Dadurch erhalten Nutzer Zugriff auf zusätzliche physische Bedienelemente oder eine Tastatur.

Technische Ausstattung und Display

Das Gerät soll mit hochwertigen Komponenten ausgestattet werden, die modernen Anforderungen entsprechen. Ausgehend von den technischen Daten der zuvor eingestellten Version könnte das neue Gadget über folgende Spezifikationen verfügen:

  • 6,39-Zoll-IPS-LCD-Display mit FHD+-Auflösung
  • Ein spezielles Tastaturmodul, das beim Vorschieben des Displays sichtbar wird
  • Dual-Lautsprechersystem und ein integrierter, praktischer Standfuß
  • Dreifaches Hauptkameramodul mit ZEISS-Optik
Auch die optischen Fähigkeiten des Smartphones sind beachtenswert. Das Hauptkameramodul soll voraussichtlich über Sensoren mit 48, 8 und 5 Megapixeln verfügen. Für Selfie-Fans ist eine 16-Megapixel-Frontkamera mit einer speziellen Beleuchtung vorgesehen.

Akkulaufzeit und Preisgestaltung

Auch die Akkukapazität des Geräts soll für den täglichen Gebrauch ausreichend sein. Den vorliegenden Informationen zufolge wird das Smartphone einen 4500-mAh-Akku und 20-Watt-Laden unterstützen.

HMD möchte seiner Tradition erneut treu bleiben und fortschrittliche Designlösungen zu erschwinglichen Preisen für eine breite Käuferschicht anbieten. Das Erscheinungsdatum des Sliders und weitere Details sollen bald bekannt gegeben werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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