Barcelona arbeitet auf dem Transfermarkt weiter an Plänen zur Verstärkung der Offensive. Die Katalanen ziehen Inter-Stürmer Lautaro Martínez ernsthaft als Alternative in Betracht, falls die Verpflichtung von Julián Álvarez von Atlético Madrid scheitert. Vor diesem Hintergrund gibt es Berichte, dass Sportdirektor Deco ein Treffen mit dem Berater des Spielers abgehalten hat. Goal.com berichtet dies.

Die Schwierigkeiten beim Transfer von Julián Álvarez

Laut Goal.com arbeitet Barcelona seit mehreren Wochen am Transfer von Julián Álvarez. Atlético Madrid bleibt in dieser Angelegenheit jedoch kompromisslos. Die Madrilenen betonen nachdrücklich, dass sie ihren Stürmer nur freigeben werden, wenn die in seinem Vertrag festgelegte Ausstiegsklausel vollständig bezahlt wird.

Der Stillstand in den Verhandlungen und die finanziellen Forderungen zwingen den katalanischen Klub, nach Alternativen zu suchen. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit auf Lautaro Martínez, den Kapitän und Topstürmer von Inter.

Die Reaktion von Inter und den Fans

Die Berichte spanischer Medien sorgen in Mailand für eine aufgeheizte Stimmung und enttäuschen die Inter-Fans. Die Anhänger befürchten ernsthaft, dass ihr Anführer und Kapitän im Sommer-Transferfenster zu einem anderen Klub wechseln könnte.

Dennoch weisen italienische Quellen und Personen aus dem Umfeld der Inter-Führung diese Gerüchte entschieden zurück. Der Mailänder Klub erklärte offen, dass er seinen wichtigsten Torschützen nicht verkaufen wolle und dessen Zukunft im Zentrum des Vereinsprojekts sehe.

Zusammenfassend wird Barcelona gezwungen sein, weitere Alternativen zur Verstärkung der Offensive zu prüfen. Die Situation um Lautaro Martínez dürfte zu einem der spannendsten und spektakulärsten Themen des Sommer-Transferfensters werden.