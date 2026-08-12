Kristian Kofane äußert sich zu Arsenal-Wechselgerüchten und einer Bewertung von 100 Millionen Euro

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Kristian Kofane äußert sich zu Arsenal-Wechselgerüchten und einer Bewertung von 100 Millionen Euro

Der talentierte Stürmer von Bayer Leverkusen, Kristian Kofane, hat sich erstmals zu seinem Transferwert und den intensiven Gerüchten über einen Wechsel zu Arsenal geäußert. Laut Goal.com ist der 20-Jährige nach starken Leistungen in der Bundesliga ins Visier großer europäischer Klubs geraten, darunter auch der Londoner Klub. Goal.com berichtet .

Das Team von Mikel Arteta soll nach dynamischen Spielern suchen, um seine Offensive zu verstärken. Kofane passe perfekt in die Transferstrategie des Klubs. Der junge Stürmer betonte jedoch, dass er von diesen Berichten nichts wisse und sich ausschließlich auf seine Leistungen auf dem Platz konzentriere.

Die von seinem Agenten verkündete Bewertung von 100 Millionen Euro verblüffte den Spieler

In einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger sprach Kristian Kofane über das Transferinteresse. Seinen Worten zufolge seien solche Gespräche nicht zu ihm durchgedrungen, und er habe persönlich mit keiner der beteiligten Parteien Kontakt aufgenommen.

Der Spieler, der in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht hat, war noch überraschter, als er von der Bewertung von 100 Millionen Euro erfuhr, die sein Agent Erik Depolo für ihn angesetzt hatte. Während Transfermarkt den Spieler derzeit mit 40 Millionen Euro bewertet, kam die von seinem Agenten genannte enorme Summe für Kofane unerwartet.

«Wow. Nein, davon wusste ich nichts. Sie kennen mich offenbar nicht genau: Ich interessiere mich nicht für soziale Netzwerke oder ähnliche Dinge,» erklärte der Stürmer und machte keinen Versuch, sein Erstaunen zu verbergen.

Kofane konzentriert sich auf seine Entwicklung bei Bayer Leverkusen

Der junge Fußballer betonte, dass sein Agent oder die Medien sagen könnten, was sie wollten, seine wichtigste Aufgabe jedoch allein darin bestehe, Fußball zu spielen. Für den 20-Jährigen, der bei Bayer Leverkusen konstant gute Leistungen zeigt, bietet der deutsche Klub ein ideales Umfeld, um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Sein aktueller Vertrag beim deutschen Klub läuft bis 2029 und verschafft Bayer Leverkusen bei künftigen Verhandlungen einen Vorteil. Über seine Zukunft sagte Kofane, dass er sich derzeit ausschließlich auf Fußball konzentriere, aber anfangen werde, darüber nachzudenken, nachdem Journalisten das Thema angesprochen hätten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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