Tank 5 Pro: Robustes Smartphone mit Projektor und 17600-mAh-Akku

Der Markt für mobile Technologien hat ein außergewöhnlich robustes Gerät mit ungewöhnlichen Funktionen erhalten. Laut ixbt.com hat die Marke 8849tech ihr neuestes Flaggschiff offiziell vorgestellt: das Smartphone Tank 5 Pro, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde. Das 1.200 Dollar teure Gerät vereint die Funktionen eines Smartphones, eines professionellen Wärmebildgeräts, eines Projektors und einer leistungsstarken Powerbank. Laut Ixbt.com berichtet die Website darüber.

Funktionen und technische Daten

Zu den auffälligsten Merkmalen des Geräts gehört die FLIR-Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 × 120 Pixeln, die Objekte in einem Temperaturbereich von -10 bis +400 Grad messen kann. Für eine präzisere Darstellung kombiniert das Smartphone die Daten des Wärmedetektors mit Aufnahmen der normalen Kamera. Auf der Rückseite befinden sich außerdem eine Nachtsichtkamera mit vier Infrarotstrahlern und eine besonders helle Campinglampe.

Das Tank 5 Pro zeichnet sich nicht nur durch seine Robustheit, sondern auch durch seinen integrierten DLP-Projektor aus. Dieser bietet eine 1080p-Auflösung und eine Helligkeit von 220 Lumen. Zur Kameraausstattung gehören außerdem eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 50-Megapixel-Teleobjektiv und eine 32-Megapixel-Frontkamera.

Display und Leistung

Das Smartphone ist mit einem hochwertigen 6,73 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet. Es bietet eine Auflösung von 3200 × 1440 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Bei der Anzeige von HDR-Inhalten erreicht die Spitzenhelligkeit 3000 Nits. Dadurch bleibt das Bild auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar sichtbar.

Im Zentrum des Geräts arbeitet der leistungsstarke Prozessor MediaTek Dimensity 9400e. Der Hersteller bietet den Nutzern eine einzige Top-Konfiguration: Das Smartphone verfügt über 18 GB RAM und 512 GB internen Speicher und kann dadurch auch anspruchsvolle Aufgaben problemlos bewältigen.

Abmessungen und Akkulaufzeit

Die umfangreiche Ausstattung und Funktionsvielfalt wirken sich auch auf die Abmessungen des Geräts aus. Das Gehäuse des Tank 5 Pro ist 33,8 Millimeter dick und wiegt 715 Gramm. Das hohe Gewicht und die beträchtliche Dicke sind vor allem auf die enorme Energiequelle zurückzuführen.

Im Inneren des Gadgets steckt ein großer 17 600 mAh-Akku, der schnelles Laden mit 120 W unterstützt. Zudem verfügt das Gerät über einen hohen IP69K-Schutz und ist vollständig gegen Wasser, Staub und mechanische Einwirkungen geschützt.