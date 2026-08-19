„Im Visier der französischen Giganten“: Zieht es Abbosbek in Europas Topliga?

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„Im Visier der französischen Giganten“: Zieht es Abbosbek in Europas Topliga?

In der Karriere des großen usbekischen Talents Abbosbek Fayzullaev könnte sich eine unerwartete und sensationelle Wende anbahnen. Ein Vertreter der Ligue 1 hat dringende Schritte eingeleitet, um den usbekischen Flügelspieler noch vor dem Ende des Sommer-Transferfensters zu verpflichten – doch was könnte den Transfer verhindern?

Strasbourgs Plan: Warum haben sich die Franzosen für Fayzullaev entschieden?

Nach Berichten des renommierten französischen Transferportals — les-transferts.com — und von L1 Radio beschleunigt der elsässische Klub Racing Strasbourg die Verhandlungen über unseren 22-jährigen Spieler. Der Klub will seine Offensive mit der Kreativität des usbekischen Mittelfeldspielers verstärken.

Französische Experten betonen besonders Abbosbeks Stärken:

„Fayzullaev verfügt bereits im Alter von 22 Jahren über große internationale Erfahrung. Seine Fähigkeit, gegnerische Verteidiger mühelos auszuspielen und Torchancen zu kreieren, könnte der Offensive von Strasbourg neuen Schwung verleihen“, sagt les-transferts.com-Journalist Yohan Boden.

Der Status des Spielers und Transferdaten

Kennzahl

Die Statistiken von Abbosbek Fayzullaev

Alter / Position

22 Jahre / Rechter Flügelspieler, offensiver Mittelfeldspieler

Aktueller Klub

Başakşehir (Türkei)

Laufender Vertrag

Bis Juni 2030

Statistik für die Nationalmannschaft

35 Spiele, 9 Tore

Laufende Saison

3 Spiele, 1 Vorlage

Das größte Transferhindernis: Başakşehirs Position

Obwohl der französische Klub die Verhandlungen beschleunigen will, ist die Situation alles andere als einfach. Fayzullaevs langfristiger Vertrag mit dem türkischen Klub bis 2030 verschafft Başakşehir einen großen Vorteil.

Daher muss der französische Klub ein sehr ernsthaftes und umfangreiches finanzielles Angebot vorbereiten, das die Türken zufriedenstellt. Die entscheidenden Verhandlungen sollen noch vor dem Ende des Sommer-Transferfensters abgeschlossen werden.

Glaubt ihr, dass die Ligue 1 für Abbosbek Fayzullaev die richtige Wahl wäre, oder sollte er besser in der Türkei bleiben?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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