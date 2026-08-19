Im europäischen Fußball ist ein unerwarteter und wahrhaft spektakulärer Transfer vollzogen worden: Rodri, der als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt gilt, Manchester City hat den Klub verlassen und sich dem katalanischen Giganten angeschlossen. Wie viel zahlte Barcelonas Vereinsführung für diesen Transfercoup und welche geheimen Vertragsklauseln gibt es?

Offizielle Bestätigung: Eine neue Ära beginnt in Katalonien

Barcelona bestätigte den Transfer des 30-jährigen spanischen Stars offiziell über den vereinseigenen X-Account, ehemals Twitter. Frühere Medienberichte wurden nun durch offizielle Dokumente bestätigt — Rodri verließ die Klubzentrale, nachdem alle Formalitäten und der Unterschriftsprozess abgeschlossen waren.

"Barcelona und Manchester City haben ihre Verhandlungen vollständig abgeschlossen. Der erfahrene spanische Mittelfeldspieler wird künftig die Farben der Blaugrana vertreten“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins.

Die finanziellen Details des Transfers

Kennzahl Vertragsbedingungen und Zahlen Spieler Rodri (30 Jahre, Mittelfeldspieler) Bisheriger Verein "Manchester City" Neuer Verein Barcelona Garantierte Ablösesumme 60 Millionen Euro Zusätzliche Boni 11 Millionen Euro (abhängig von verschiedenen Leistungszielen) Möglicher Gesamtwert 71+ Millionen Euro

Eine Revolution im Barça-Zentrum

Rodris Ankunft soll Barcelonas Spiel im Mittelfeld auf eine neue Stufe heben. Die Katalanen wollen die Führungslücke auf der Sechserposition schließen und sind bereit, neben der garantierten Zahlung von 60 Millionen Euro auch ein zusätzliches Bonuspaket von 11 Millionen Euro für erfolgreiche Leistungen zu aktivieren.

Glaubt ihr, dass Rodri Barcelona wieder zum Champions-League-Titel führen kann, oder liegen seine besten Jahre bei City bereits hinter ihm?

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