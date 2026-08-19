Gegner von Neftchi und Pakhtakor in der AFC Champions League Elite stehen fest

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Gegner von Neftchi und Pakhtakor in der AFC Champions League Elite stehen fest

Die Gegner von Neftchi aus Fergana und Pakhtakor aus Taschkent in der Ligaphase der AFC Champions League Elite, einem der prestigeträchtigsten Turniere Asiens, stehen fest. Usbekistans beiden Großklubs Saudi-Arabiens, des Iran und des Irak.

Wer wartet auf Neftchi?

Das Team von Islam Ismailov bestreitet in der Ligaphase acht Spiele. Der Klub aus Fergana trifft dabei auch auf mehrere starke Vertreter aus Saudi-Arabien.

Neftchis Gegner:

Gegner

Austragungsort

Al Ahli

Zu Hause

Esteghlal

Auswärts

Air Force

Zu Hause

Al Nassr

Auswärts

Al Hilal

Zu Hause

Tractor

Auswärts

Al Ittihad

Zu Hause

Al Qadsiah

Auswärts

Gegner von Neftchi und Pakhtakor in der AFC Champions League Elite stehen fest

Spiele gegen saudische Klubs wie Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli und Al Ittihad dürften für Neftchi zu einer großen Prüfung werden.

Auch für Pakhtakor wird es nicht leicht

Auch Pakhtakor unter Trainer Kamoliddin Tojiyev tritt in der Ligaphase gegen acht Mannschaften an. Der Klub aus Taschkent empfängt einige Gegner zu Hause, während mehrere wichtige Spiele auswärts stattfinden.

Pakhtakors Gegner:

  • Esteghlal — zu Hause

  • Al Ahli — auswärts

  • Al Nassr — zu Hause

  • Air Force — auswärts

  • Tractor — zu Hause

  • Al Hilal — auswärts

  • Al Qadsiah — zu Hause

  • Al Ittihad — auswärts

Gegner von Neftchi und Pakhtakor in der AFC Champions League Elite stehen fest

Große Herausforderungen für Usbekistans Klubs

Obwohl die Gegner der beiden Klubs nahezu identisch sind, macht es einen Unterschied, ob die Spiele zu Hause oder auswärts stattfinden.

Die Ligaphase der AFC Champions League Elite wird für Neftchi und Pakhtakor zu einer ernsthaften Prüfung.

Vor allem die Spiele gegen die saudischen Großklubs dürften bei den usbekischen Fußballfans auf großes Interesse stoßen.

Kurz zusammengefasst

  • Neftchi: 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele.

  • Pakhtakor: 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele.

Beide Klubs werden in den Duellen mit starken Gegnern die Ehre des usbekischen Fußballs verteidigen. Die wichtigste Frage lautet nun: Wie weit können Neftchi und Pakhtakor gegen diese starken Gegner kommen?

Welchem Klub geben Sie bessere Chancen — Neftchi oder Pakhtakor? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie die Nachricht auf Telegram und in den sozialen Netzwerken mit Fußballfans!

NeftchiPakhtakorUsbekistanAl NassrAl Hilal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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