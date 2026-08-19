Alle technischen Daten des Samsung Galaxy S26 FE enthüllt

Laut exklusiven Informationen von Android Headlines sind alle wichtigen technischen Daten des noch nicht offiziell angekündigten Smartphones Samsung Galaxy S26 FE online durchgesickert. Das Gerät der nächsten Generation soll Nutzer mit einem leistungsstarken Prozessor, einem Akku mit hoher Kapazität und langfristigem Software-Support überzeugen. Ixbt.com berichtet .

Insiderinformationen zufolge wird das Smartphone mit einem 6,7 Zoll großen FHD+-AMOLED-Display ausgestattet sein. Zum Schutz und für eine höhere Widerstandsfähigkeit des Bildschirms kommt Corning Gorilla Glass Victus+ zum Einsatz. Das Gerät ist nur 7,4 mm dick und besitzt ein Gehäuse aus einer modernen Aluminiumlegierung. Außerdem ist es nach IP68 vollständig gegen Wasser und Staub geschützt.

Leistung und Kamerafunktionen

Als Hardwarebasis dient Samsungs hauseigener, moderner Exynos 2500 Prozessor. Der Chip soll nicht nur bei alltäglichen Aufgaben, sondern auch bei anspruchsvollen Anwendungen eine hohe Stabilität gewährleisten.

Auf der Rückseite befindet sich ein Dreifachkamerasystem mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit Weitwinkelobjektiv, einem 12-Megapixel-Teleobjektiv und einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor. Für die Frontkamera ist ein hochwertiger 12-Megapixel-Sensor vorgesehen.

Software-Neuheiten und Support

Auf der Softwareseite wird das Galaxy S26 FE mehrere AI- und Multimediafunktionen bieten. Dazu gehören Audio Eraser zum Entfernen störender Geräusche aus Aufnahmen, My FanCam sowie Horizontal Lock zur verbesserten Stabilisierung von Videoaufnahmen.

Einer der wichtigsten Vorteile des Modells ist der langfristige Software-Support. Samsung plant, für dieses Smartphone nicht nur Betriebssystem-Updates, sondern auch regelmäßig Sicherheitsupdates über volle 7 Jahre bereitzustellen.

Der Akku besitzt eine Kapazität von 4900 mAh und unterstützt 45-Watt-Schnellladen per Kabel. Das neue Gerät soll voraussichtlich in den drei attraktiven Farben Blueberry, Graphite und Pistachio angeboten werden.

Samsung hält den Preis des Smartphones und das genaue Verkaufsstartdatum derzeit noch geheim. Nach Einschätzung von Beobachtern des Technologiemarkts soll das neue Galaxy S26 FE jedoch Anfang September dieses Jahres im Rahmen der traditionellen IFA offiziell vorgestellt werden.