Konflikt zwischen Truecaller und indischer Regulierungsbehörde: Wer profitiert vom Kampf gegen Spam?

Der weltweit bekannte Dienst Truecaller ist in Indien, seinem größten Markt, in einen offenen Konflikt mit der lokalen Telekommunikationsregulierungsbehörde (TRAI) geraten. Die Unternehmensführung behauptet, dass neue Vorschriften im Land den Schutz der Verbraucher vor unerwünschten Anrufen erschweren und Betrügern Tür und Tor öffnen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Truecaller-CEO Rishit Jhunjhunwala kritisierte die Organisation TRAI scharf auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X. Ihm zufolge hat die Regulierungsbehörde der Truecaller-App untersagt, Informationen über Anrufe von speziellen Nummern der Serien 1400 und 1600 anzuzeigen. Dies verringert das Vertrauen der Nutzer und schadet dem Geschäftsanrufsystem.

Der Streit begann mit einem 2024 eingeführten neuen Verfahren. Demnach hatte die indische Regierung die 1400er-Serie für Telemarketing (Werbung) und die 1600er-Serie für Dienstleistungs- und Transaktionsbenachrichtigungen reserviert. Die Regulierungsbehörde war der Ansicht, dass ein solches System den Nutzern helfen sollte, offizielle Geschäftsanrufe von Betrügern zu unterscheiden.

Die Wahrheit hinter den Zahlen

Die Daten von Truecaller zeigen jedoch das Gegenteil von dem, was erwartet wurde. Laut Rishit Jhunjhunwala haben die Nutzer aufgehört, diesen speziellen Nummernserien zu vertrauen. In den letzten acht Monaten haben Truecaller-Nutzer 81 % der Anrufe der 1400er-Serie und 79 % der 1600er-Serie unbeantwortet gelassen.

Darüber hinaus wurden diese beiden Nummernserien in diesem Zeitraum 74 Millionen Mal manuell von Nutzern blockiert. Insbesondere die Blockierungen von Nummern der 1600er-Serie haben sich seit Oktober letzten Jahres verdreifacht. Da Truecaller diese Nummern nicht direkt als "Spam" kennzeichnen konnte, sah sich das Unternehmen gezwungen, das Label "Häufig blockiert" (Frequently Blocked) einzuführen, um die Nutzer zu warnen.

Die Eskalation der Situation wurde durch einen Bericht der Economic Times ausgelöst. Demnach hat die TRAI die Befugnis beantragt, gegen Apps wie Truecaller, Hiya und Whoscall vorzugehen. Die Regulierungsbehörde hält es für rechtswidrig, dass diese Apps offizielle Geschäftsnummern als "Spam" kennzeichnen.

Marktbedeutung und zukünftige Schritte

Indien gilt als lebenswichtige strategische Region für Truecaller. Das Unternehmen hat weltweit 500 Millionen aktive Nutzer, davon entfallen mehr als 350 Millionen auf Indien. Deshalb reagiert das Unternehmen scharf auf jede Einschränkung in diesem Markt.

Unternehmenschef Rishit Jhunjhunwala erklärte in seiner Stellungnahme, dass Truecaller bereit sei, alle internen Daten dem indischen Ministerium für Informationstechnologie zur Verfügung zu stellen. Er betonte, dass jede regulatorische Entscheidung auf konkreten Beweisen und realen Nutzererfahrungen basieren sollte, nicht auf bloßen Vermutungen.

Bisher haben die indische Regierung und die Regulierungsbehörde nicht offiziell auf die offenen Einwände der Truecaller-Führung reagiert. Laut ixbt.com könnte dieser Streit nicht nur in Indien, sondern weltweit Auswirkungen auf den Schutz personenbezogener Daten und die Funktionsweise von digitalen Sicherheits-Apps haben.