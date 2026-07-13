Kommentarfunktion für Kanäle im usbekischen Max Messenger gestartet

Der nationale usbekische Max Messenger baut seine Funktionalität weiter aus. Nutzer können nun Kommentare unter Beiträgen in öffentlichen und privaten Kanälen hinterlassen. Diese Neuerung dient dazu, die Interaktivität auf der Plattform zu erhöhen und die Verbindung zwischen Autoren und Publikum zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen der neuen Funktion wird die Anzahl der Kommentare unter den Beiträgen angezeigt, und Nutzer können auf die Nachrichten der anderen antworten. Kanalbetreiber haben die Möglichkeit, direkt im Namen des Kanals mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Dies ist besonders praktisch für Marken und Blogger, um eine offizielle Kommunikation mit ihren Abonnenten aufzubauen.

Kommunikationsmanagement und technische Möglichkeiten

Derzeit ist die Kommentarfunktion für Android-Nutzer sowie für die Desktop- und Webversionen des Messengers verfügbar. Kanalbetreiber können diese Funktion eigenständig über die Kanaleinstellungen aktivieren. Die Entwickler geben an, dass in naher Zukunft auch Reaktionen auf Kommentare sowie das Anhängen verschiedener Mediendateien geplant sind.

Max Messenger legt zudem besonderen Wert auf Sicherheit und Identifizierung. Zuvor wurde Nutzern, die das "Digital ID"-System durchlaufen haben, die Möglichkeit geboten, öffentliche Kanäle zu eröffnen. Statistiken zufolge wurden bereits am ersten Tag nach Einführung dieser Funktion fast 10.000 neue Kanäle registriert.

Verfahren zur Änderung des Kanalstatus

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Möglichkeit, private Kanäle in den öffentlichen Status zu versetzen. Hierfür müssen Kanalbetreiber folgende Schritte ausführen:

Die Kanaleinstellungen aufrufen;

Zum Bereich der Kanaltyp-Auswahl navigieren;

Den Typ entsprechend ändern und einen eindeutigen Link für den Kanal festlegen.

Der Max Messenger, der darauf abzielt, mit Giganten wie Telegram auf dem usbekischen Markt zu konkurrieren, wird basierend auf den Bedürfnissen lokaler Nutzer aktualisiert. Die Einführung des Kommentarsystems dürfte die Attraktivität der Plattform für lokale Content-Ersteller erheblich steigern.